Black Matter und Team17 geben heute bekannt, dass Hell Let Loose am 5. Oktober für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird. Der Shooter im Setting des Zweiten Weltkriegs wird dabei Crossplay unterstützten, sodass die Konsolen-Gamer zusammen spielen werden können. Während Gamer mit einer Xbox-Konsole ab heute Abend Vorbestellungen abgeben können, werden PlayStation-Besitzer Mitte September zu einer offenen Beta-Testung eingeladen.

Hell Let Loose ist als vollwertiges Spiel seit Juli diesen Jahres für den PC erhältlich. In diesem Setting des Zweiten Weltkriegs erlebt ihr in 50v50-Schlafen die berühmtesten Schlachten an der Westfront wie Carentan, Omaha Beach und Foy. In den beiden Spielmodi Offensive und Kriegsführung erlebt ihr ein realistisches Gameplay, in dem ihr historische Fahrzeuge fahrt und mit realitätstreuen Waffen kämpft.

Jetzt rüsten Black Matter und Team17 auch für die Next-Gen-Konsolen aus und geben bekannt, dass Hell Let Loose am 5. Oktober auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S einmarschiert. Ab heute Abend können Xbox-Gamer auf der offiziellen Website Vorbestellungen einreichen. Wer vorbestellt, erhält den kosmetischen Content Der Silberne Vanguard beim Download dazu.

Gamer an der PlayStation 5 können zwischen dem 16. und dem 20. September am offenen Beta-Test teilnehmen und so einen ersten Eindruck von Hell Let Loose gewinnen. Dabei werden sie im Offensiven Modus die Schlacht vom Hürtgenwald erleben können. Nach dem Release wird diese Map auch für den Kriegsführungs-Modus freigeschaltet werden.

Wer über Hell Let Loose informiert bleiben möchte, sollte bei Facebook, Twitter und dem offiziellen Discord-Server reinschauen.