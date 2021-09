Die Witcher-Reihe von CD Projekt Red ist wohl eine der beliebtesten Reihen der letzten Jahre. Dieser Ruhm des auf der Buchreihe basierten Spiels reichte sogar für eine Serie und einen animierten Film. Jetzt gibt CD Projekt Red bekannt, dass auch ein Comic auf Kickstarter bereit steht. The Witcher: Ronin versetzt die Geschichte um Geralt in das feudale Japan und gibt tiefe Eindrücke in die japanische Mythologie.

Stellt euch mal vor, die Handlung von The Witcher basiert nicht auf slawischen Märchen sondern auf japanischen! Dieses Gedankenexperiment spinnt CD Projekt Red in The Witcher: Ronin. Auch im Zentrum dieser Handlung steht Geralt, der in dieser Geschichte allerdings Jagd auf Yokai und Onin macht. Dabei wird seine Figur an die Ronin des feudalen Japans angelehnt.

Auf 100 voll colorierten Seiten erzählt The Witcher: Ronin in vier Kapiteln eine neue Geschichte um Geralt, Yennefer und Vesemir. Ebenfalls enthalten sind drei Standalone-Geschichten, die jeweils um die 15 Seiten besitzen. Hinzu kommen noch 10 Seiten, die auf das Making-of eingehen.

Wer ebenfalls dieses interessante Gedankenexperiment unterstützen möchte, sollte bei Kickstarter reinschauen. Dort findet ihr auch die verschiedenen Belohnungen, die ihr nach der Unterstützung erhalten könnt.