In zwei Monaten erscheint Call of Duty: Vanguard für alle Fans an PC, PlayStation und Xbox. Um Fans weitere Details zu dem kommenden Titel zu liefern, enthüllte Activision gestern die Features des Multiplayer-Modus. Wir nennen sie euch im folgenden Beitrag.

In Call of Duty: Vanguard erwartet Fans nicht nur der Kampagnen-Modus, der sie in verschiedene Schauplätze des Zweiten Weltkriegs eintauchen lässt. Auch der Multiplayer hat einiges zu bieten, um Fans möglichst lange an der Stange zu halten. In einem halbstündigen Video könnt ihr euch den gesamten Reveal ansehen.

Falls ihr keine halbe Stunde Zeit habt, listen wir euch die Highlights auf:

20 Maps ab Day One



Zwei neue Modi: Champion Hill & Patrol



Combat Pacing: Passt den Modus eurem Spielziel an Tactical: 6v6 Assault: Während der Beta zwischen 20 und 28 Spielern (mittelgroß) Blitz: Während der Beta zwischen 28 und 48 Spielern (größter Modus)



Klan- & Gruppenrewards in Kombination mit Crossplay



12 Operatoren: Zur Beta werden allerdings nur 6 verfügbar sein

Weitere Details könnt ihr im offiziellen Blogeintrag nachlesen. Am kommenden Wochenende können PlayStation-Gamer Call of Duty: Vanguard in der Open Beta testen. Vom 10. bis zum 13. September können sie sich auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs tummeln. Vom 18. bis zum 20. September können alle Plattformen die Open Beta Testen.

Während des ersten Beta-Wochenendes werden neue Vaguard-Inhalte vorgestellt. Dazu gehören:

neue Vanguard-Karten: Hotal Royal Red Star Gavutu



Drei traditionelle Spielmodi: Deathmatch Herrschaft Abschuss



und der neue Modus Champion Hill

Am 5. November erscheint Call of Duty: Vanguard für PC und Konsolen. Wer vorbestellen möchte, kann dies hier tun.