Der Countdown läuft. Ende diesen Monats erscheint der Death Stranding Director’s Cut exklusiv für die PlayStation 5. Um das Runterzählen einzuläuten, veröffentlichte Sony heute einen Final Trailer.

In dem SciFi-Adventure Death Stranding treffen die Welten von Leben und Tod aufeinander und sorgen auf der Erde für Zerstörung und übernatürliche Ereignisse. In dieser Zeit der großen Not versammeln sich die letzten Überlebenden Amerikas in Hochsicherheits-Bastionen und kämpfen um ihr Überleben. Jetzt liegt es am Protagonisten Sam Porter Bridges die verbleibenden Städte mit dem chiralen Netzwerk zu verbinden und so die Menschheit vor dem Aussterben zu schützen.

Während des State of Play im Juli konnten Fans bereits erste Einblicke dazu erhalten. Falls ihr noch mehr Details zum Death Stranding Director’s Cut erfahren möchtet, könnt ihr im PlayStation Blog oder der offiziellen Website reinschauen.