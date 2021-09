Am heutigen Abend findet um 22 Uhr findet ein neuer PlayStation Showcase statt. In einem Stream von rund 40 Minuten geht es um die Zukunft der PlayStation 5. Außerdem warten Entwickler der PlayStation Studios mit verschiedenen Updates auf.

Wer am heutigen PlayStation Showcase teilnehmen möchte, kann dies via YouTube tun. Wir gehen davon aus neues Gameplay Material zu Horizon Forbidden West zu sehen. Vielleicht gibt es auch ein Update zu dem Martial Arts-Titel Sifu. Schließlich wurde dieser schon während anderen Showcases von PlayStation erwähnt. Was die Zukunft der PlayStation 5 angeht, so bleibt zu hoffen, dass man endlich für ein ausreichendes Angebot sorgen kann. Aber wahrscheinlich wird auch zur Sprache kommen, dass künftige Next-Gen-Upgrades von Spielen nicht mehr kostenlos erfolgen werden. Egal was kommt – wir werden euch morgen davon berichten.