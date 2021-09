Nur noch 11 Tage, dann ist es endlich so weit. Der Hack and Slay Urvater Diablo 2 erscheint in einer verbesserten, aufwendig optimierten Resurrected Edition. Ab dem 23. September können sich Genre-Veteranen, die bereits das Original gespielt haben, aber auch junge Helden actiongeladene Monstergetümmel stürzen.

Um die Vorfreude noch etwas mehr zu schüren, hat Blizzard einige Infos zum Release sowie kleine Teaser Trailer veröffentlicht, die wir euch hier kurz vorstellen.

Wann kann das Dämonen schnetzeln losgehen?

Diablo-Franchise Chef Rod Fergusson hat verraten, ab wie viel Uhr wir am 23. September 2021 Diablo 2 Resurrected zocken dürfen. Der offizielle Release ist um 8:00 Uhr PDT (Pazifische Zeitzone). Hierzulande dürfen wir also ab 17:00 Uhr unserer Zeit nach Sanktuario aufbrechen. Den darauf folgenden Freitag als Urlaubstag zu nehmen, um ein komplettes Wochenende für die Rettung der Menschheit vor fiesen Monsterhorden zu haben, wäre also sehr praktisch.

Ein stimmungsvolles kleines Ankündigungsvideo auf Twitter lässt uns bereits die Tage zum 23. September zählen. Weitere Infos zum Vorab-Download sollen bald folgen.

Knackige Klassen-Vorschau Trailer

Insgesamt sieben Klassen wird es in der Neuauflage von Blizzards beliebtesten Spiel geben. Amazone, Barbar, Zauberin, Paladin, Totenbeschwörer, Assassine und Druide. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat Blizzard vor ab immer wieder kurze Vorschau-Trailer zu den einzelnen Klassen veröffentlicht, mit denen ihr die Abenteuer in Diablo 2 beschreiten könnt. Nun ist auch die Assassine dran.

Im Video können wir die Assassine bereits voll in Aktion sehen. Bewaffnet mit 2 Einhandwaffen schlägt sie bevorzugt hinterlistig aus dem Schatten zu. Zusätzlich hat sie auch eine Reihe von tödlichen Fallen und andere fiesen Tricks im schurkischen Repertoire. Indem sie auf eine bunte Mischung Giften, Schattentechniken und Angriffen aus dem Hinterhalt setzt, ist sie die perfekte Klasse für alle diejenigen, die es gerne abwechslungsreich mögen. Könnt ihr euch noch immer nicht für eine Klasse entscheiden, mit der ihr zuerst dem fröhlichen Looten und Leveln nachgeht? Dann schaut auf dem offiziellen Blizzard Diablo YouTube Kanal vorbei. Dort findet ihr alle bisherigen Klassen-Vorschau Videos. Auf der Blizzard Homepage könnt ihr außerdem Diablo 2 auch schon in wahlweise der Standard oder Prime Evil Edition vorbestellen.

Schaut auch unbedingt in unseren früheren Artikel zu allem was wir bisher über Diablo 2 Resurrected wissen.