Ab dem 23. September ist das Strategiespiel HdR: Die Schlacht beginnt (Rise to War) für Apple und Android erhältlich. Um Interessierten tiefere Einblicke gewähren zu können, veröffentlichte NetEase Games eine Interview-Reihe mit dem Titel Devs in the Tavern (Entwickler in der Taverne). In diesen kleinen Gesprächsrunden erfahrt ihr mehr zu den Hintergründen des kommenden Titels und steigt in die Lore des Herr der Ringe- Universums ein.

In HdR: Die Schlacht beginnt stellt ihr euch der Herausforderung des Ringkrieges. Stellt eine eigene Armee zusammen, formiert Allianzen und erobert bekannte Gebiete von Mittelerde. Wie die Schlacht schließlich ausfällt, liegt allein in euren Händen. Zur besseren Veranschaulichung wurde letzte Woche ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. In diesem könnt ihr auch bekannte Charaktere sehen, die euch bei eurem Kriegszug zur Seite stehen werden:

Doch genug zum Gameplay. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung von HdR: Die Schlacht beginnt. In der ersten Folge der Interview-Reihe kommt Nicolas Perrin, Senior Game Designer zu Wort. Perrin erklärt, wie das Team auf die Entwicklung dieses Spiels gekommen ist und was den kommenden Mobile-Titel so einzigartig macht.

Im Grunde genommen zeichnet sich HdR: Die Schlacht beginnt dadurch aus, dass der Titel auch weniger bekannten Figuren des Tollkien-Universums einen Moment im Rampenlicht geben möchte. Hinzu kommt, dass andere Herr der Ringe-Spiele sich meist aufs Gameplay fokussieren. Doch Die Schlacht beginnt wird sich aus einem rein strategischen Ansatz der Welt von Mittelerde nähern und so eine neue Gameplay-Erfahrung bieten.

Wir dürfen auf das nächste Entwickler-Interview gespannt sein. Wenn ihr weitere Informationen um Spiel erhalten möchtet, könnt ihr auf der offiziellen Website vorbei schauen oder den Discord-Server von Die Schlacht beginnt besuchen. Dort gelangt ihr auch zur Vorregistrierung für eure entsprechende Plattform.