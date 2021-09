Am gestrigen Tag wäre die Queen of Crime, Agatha Christie, 131 Jahre alt geworden. Nach wie vor gelten ihre Kriminalromane als große Meisterwerke, die noch immer gern verfilmt werden. Tja, Mord verjährt eben nicht. Um diesen besonderen Jubeltag zu feiern, veröffentlichte Publisher Microids gestern ein Gameplay Video zu Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases. Ebenfalls veröffentlicht wurde ein Developer-Diary von dem Entwicklerstudio Blazing Griffin.

In Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases begleitet ihr einen jungen belgischen Detektiv zu Beginn seiner Karriere. Weil es der junge Poirot bereits in die Schlagzeilen geschafft hat, wird er von einer reichen Familie zu einer Verlobungsfeier eingeladen. Doch als der Schneesturm draußen zu toben beginnt und die Gäste bis auf Weiteres festsitzen, schwappen unterschwellige Konflikte über. So wird plötzlich eine Leiche gefunden. Jetzt liegt es an Hercule Poirot Hinweise zu sammeln, indem er sowohl mit den reichen Gästen und Gastgebern spricht, als auch mit dem Personal. Doch ein falsches Wort während einer Befragung – und Poirot könnte in einer Stecken. Deshalb sind der Einsatz von Witz, Pfiffigkeit und Charme von aller größter Wichtigkeit.

Um Hinweise zu festzuhalten, könnt ihr sie auf einer Mindmap festhalten und sie miteinander verbinden. So lassen sich schnell Zusammenhänge ziehen, die euch auf die Spur des Mörders führen können. Das neue Gameplay-Video beschreibt dieses wichtige Feature von Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases genauer:

Hinter den Kulissen von Hercule Poirot: The First Cases

Weitere Details erhaltet ihr in dem Developer Diary-Video von den beiden Co-Heads of Games bei Blazing Griffin, Neil McPhilips und Justin Alae-Carew. Dort gehen sie auf den Entwicklungsprozess ein und erklären, welche Herausforderungen sie bewältigen mussten.

Dieses verzwickte Krimispiel erscheint am 25. September für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der offiziellen Website. In einem weiteren Beitrag von uns findet ihr auch den Teaser.