In den letzten Monaten ist es etwas stiller geworden um Frogwares Team und Sherlock Holmes Chapter One. Umso besser ist, dass der Entwickler nun endlich ein Release-Datum enthüllt hat! Mitte November können Gamer an PC, Xbox Series X und PlayStation 5 auf den Detective-Thriller zugreifen. Gamer an den Last-Gen-Konsolen werden sich noch etwas länger gedulden müssen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Hobby-Detektive, poliert eure Lupen! Sherlock Holmes Chapter One wird am 16. November für PC und Next-Gen-Konsolen erhältlich sein! Wer Last-Gen zockt, muss sich laut einem Post von Frogwares Team noch etwas gedulden. Doch der Entwickler versichert, dass es sich nur um Wochen handeln werde. Seht euch hier den entsprechenden Post dazu an. Außerdem veröffentlichte Frogwares Team gleich zwei neue Videos zum Spiel: Ein Story Deep Dive und einen Release Date-Trailer. Seht euch letzteren nun an:

Der Deep Dive-Trailer gibt uns – wie der Name schon sagt – mehr Aufschluss über Story und Gameplay von Sherlock Holmes Chapter One. So erfahren wir, dass Sherlock 21 Jahre alt ist, als er die mediterrane Insel Cordona betritt. Auf dieser Insel hat der noch unbekannte Detektiv seine Kindheit verbracht und auch seine Mutter ist hier verstorben. Seit ihrem Ableben sind mittlerweile zehn Jahre vergangen, weshalb Sherlock gemeinsam mit seinem besten Freund Jonathan auf die Insel zurückkehrt.

Sherlock und sein bester Freund Jonathan (Jon) Quelle: Frogwares Team

Weiterhin erfahren wir, dass wir uns in dieser Open World von Cordona frei bewegen können und wirklich mit jedem Inselbewohner alles besprechen können. Eine Menge Nebenquests locken neben der Hauptstory auch dazu ein unseren Inselaufenthalt zu verlängern. Indem wir die Fähigkeit der Deduktion nutzen, kann Sherlock Tatorte, Gegenstände und Personen analysieren. Doch da seine Fähigkeiten noch nicht ganz ausgereift sind, kann es auch sein, dass er hin und wieder falsch liegt. Es kommt also ganz darauf an, wie viel Aufmerksamkeit ihr dem Gegenstand eures Interessens schenkt.

Sherlock Holmes Chapter One kann ab sofort über die offizielle Website vorbestellt werden. Dort erhaltet ihr auch weitere Details zum Spiel. Wenn ihr weitere Informationen zum Setting und der Insel Cordona erfahren möchtet, könnt ihr einen weiteren Beitrag von uns dazu lesen.