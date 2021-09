In nicht mal mehr einer Woche erscheint das Mobile-Game Der Herr der Ringe: Die Schlacht beginnt weltweit für Apple und Android. Um Fans größere Vorfreude auf das strategische Kriegsspiel zu machen, veröffentlichte NetEase einen neuen Trailer. Ein weiterer Trailer zu HdR: Die Schlacht beginnt ist ebenfalls für heute geplant.

Ab dem 23. September beginnt der alles entscheidende Ringkrieg, bei dem ihr selbst entscheidet wer glorreich hervortreten wird. In HdR: Die Schlacht beginnt schließt ihr euch einem Heer eurer Wahl an und erobert die in Kacheln angelehnte Karte. Vergrößert euren Einfluss, schwächt den Feind und holt schließlich zum vernichtenden Schlag aus. Wer am Ende noch steht, erhält den Schatz: Den einen Ring.

Aufgeteilt in saisonalen Events kommen Fans von Tolkien und den Peter Jackson-Verfilmungen ganz auf ihre Kosten, wenn sie sich in dieses neue Abenteuer stürzen. Doch diesmal sind die Spieler nicht als einer vielen in einer Schlacht aktiv. Sie selbst kommandieren ihre Streitkräfte und mobilisieren ihr Heer gegen den Feind.

Am heutigen Nachmittag wird um 15 Uhr ein weiteres Interview mit einem Entwickler veröffentlicht. Devs in the Tavern #2 werden Interessierte auf dem offiziellen YouTube-Kanal finden. Wer den ersten Teil schauen möchte, kann sich diesen Beitrag von uns ansehen. Falls ihr nun auch in die epische Schlacht um Mittelerde eintauchen möchtet, könnt ihr Voranmeldungen im AppStore und auf Google Play vornehmen. Auch im Galaxy Store wird HdR: Die Schlacht beginnt erhältlich sein.