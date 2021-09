Huhu! Wir wollen euch nochmal an unser Gelly Break Deluxe Gewinnspiel erinnern! Erhaltet die Chance auf einen von fünf Game-Keys und stürzt euch in ein zuckersüßes Abenteuer mit den beiden Helden Gel und Lee!

Auf dem Heimatplaneten der Gellies treibt der böse Evil Blob sein Unwesen! Nun liegt es an den beiden zuckersüßen Fruchtgummis Gel und Lee in eingeschworener Zweisamkeit ihre Heimat zurückzuerobern! Stellt euch gemeinsam mit einem Freund dieser „easy to learn, hard to master“-Herausforderung und zeigt in diesem klebrigen Jump ’n‘ Run-Plattformer aus welchem Gummi ihr gemacht seid! In einem weiteren Post stellen wir euch das Spiel genauer vor.

Für das Gelly Break Deluxe Gewinnspiel haben uns die Entwickler von ByteRockers‘ Games insgesamt 5 Keys zur Verfügung gestellt: Drei für die Nintendo Switch und zwei für Steam. Alle Gewinner erhalten außerdem einen knuffigen Bilderrahmen mit Spielposter. Wenn ihr auch eine Chance auf dieses zuckrige Erlebnis haben wollt, könnt ihr euch hier anmelden!

Wir drücken euch die Daumen!