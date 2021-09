Far Cry 6 wird in zwei Wochen für PC und Konsolen erscheinen. Der neue Teil der Reihe ist aus verschiedenen Gründen jetzt schon interessant. Ein besonderer Interessenspunkt ist Giancarlo Esposito, der den Bösewicht Antón Castillo verkörpert. Ubisoft hat nun mit ihm in der Hauptrolle drei neue Videos veröffentlicht, in denen der begnadete Schauspieler zu Wort kommt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Far Cry 6 werdet ihr in die Rolle der Dani Rojas schlüpfen, die sich den mutigen Guerilla-Kämpfern anschließt, um die Insel Yara vor ihrem Diktator zu befreien. Doch der Diktator Antón Castillo besitzt nicht nur eine gewaltige Armee und Feuerkraft, er ist auch gewieft und schreckt vor keinen Grausamkeiten zurück. Im ersten Video charakterisiert Schauspieler Giancarlo Esposito den Antagonisten.

Im nächsten Video geht Esposito auf die Crafting-Mechanik zu Far Cry 6 ein. Schließlich kommen die Guerilla-Kämpfer der Libertad nicht einfach so an gefährliche Waffen ran. Also müssen sie kreativ werden und aus verschiedenen Kleinteilen etwas craften. In dem folgenden Video seht ihr, was ihr alles für einen Flammenwerfer benötigt:

Zu guter Letzt beantwortet Giancarlo Esposito noch Fan-Post. Dabei geht er auch auf die Fan-Theorie ein, nach der Dani Rojas die Mutter von Diego sein könnte. Einige Fans sind nämlich der Auffassung, dass Diego Castillo nicht der leibliche Sohn von Antón ist. Ob da was dran ist? Giancarlo Esposito weiß im Video auf jeden Fall zu verwirren.

Far Cry 6 wird am 7. Oktober für PC, PlayStation, Xbox, Amazon Luna und Google Stadia erscheinen. Seht euch in einem weiteren Beitrag von uns die Post Launch-Roadmap an.