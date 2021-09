Teilzeit-Detektive und Freizeit-Tänzer! Heute ist der Tag gekommen, in dem ihr euch in der Welt des Krimi-Thrillers wiederfindet! Denn Lost Judgment ist ab sofort erhältlich! Natürlich hat SEGA zu deinem Anlass auch einen Release-Trailer veröffentlicht.

In dem Thriller Lost Judgment schlüpft ihr in die Rolle des Detektiven Takayuki Yagami, der zu einem komplexen Fall berufen wird. Der Polizist Akihiro Ehara soll sexuelle Belästigung in einem Zug und gleichzeitig einen Mord an einer anderen Ecke der Stadt begangen haben. Bei dem Mordopfer handelt es sich um Hiro Mikoshiba, der Eharas Sohn vor einigen Jahren in den Selbstmord getrieben haben soll.

Im weiteren Spielverlauf entpuppt sich ein vermeintlicher Racheakt als komplexes Verschwörungsgeflecht, das Yagami nur mit viel Geduld und Spürsinn entwirren kann.

In Lost Judgment muss Takayuki Yagami sein detektivisches Geschick unter Beweis stellen und Hinweisen nachgehen. Um das Vertrauen von Zeugen zu gewinnen, muss er sich teilweise in komische Situationen stürzen. Dazu gehört zum Beispiel auch in einer Tanzgruppe für Mädchen mitzumachen. Dazu könnt ihr euchmehr in diesem Beitrag von uns sehen. Und wenn es keine Auswege mehr geben sollte, kann sich Detektiv Yagami auch im Nahkampf zur Wehr setzen. Jetzt kann er neben Kranich- und Tiger-Stil auch den Schlangen-Stil anwenden.

Lost Judgment ist ab heute für PlayStation und Xbox erhältlich. Um weitere Informationen zu erhalten, könnt ihr auf der offiziellen Website vorbei schauen.