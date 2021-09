Findige PC-Spieler und Gamers Leser wissen bereits, jeden Donnerstag lässt sich im Epic Games Store ein Gratis Spiel abstauben. So auch vergangenen Donnerstag (23. September). Diesmal könnt ihr euch noch bis zum 30. September den Indiehit The Escapist sichern und für immer behalten. Wir verraten euch, was euch beim kunternbunten Gefängnisausbruch erwartet.

Pixeliger Gefängnisausbruch

Ihr steht auf knobeligen Pixelspaß und Strategie? Nehmt noch eine Prise Action und einen coolen Soundtrack dazu und schon habt ihr The Escapist. Epics neustes Gratis Spiel. Als stadtbekannter Schwerverbrecher, der mal wieder im Knast gelandet ist, versuchen wir aus diesem so schnell wie möglich auszubrechen.

Hier geht es auch direkt zum Epic Games Store und The Escapist

Auf dem Weg in die Freieht stellen sich unserem „Helden“ viele Herausforderungen. Wie soll die Flucht aus dem Gefängnis aussehen? Grabt ihr einen Tunnel? Zettelt einen Gefängnisaufstand an? Oder verkleidet euch als Wärter und marschiert schnurrstraks durch das Haupttor? Die Wahl liegt bei euch. Denn The Escapist ist vor allem ein Strategiespiel in einer Sandbox-Welt, in der ihr euch Stück für Stück den Weg in die Freiheit bahnt, dabei aber auch jederzeit wieder von vorne anfangen und einen neuen, besseren Plan aushecken könnt. Als Ausgangslage dienen dafür zahlreiche Missionen mit jeweils unterschiedlichen Ausgangslagen und verfügbaren Werkzeugen und Optionen. Alles mit einem Hauch von knuffigem, an Minecraft erinnernden Witz natürlich.

Der Launch-Trailer zeigt bereits gut was euch in The Escapist erwartet.

