Für alle frühen Vögel und konstant müde Tauben, die heute Nacht nicht der Nintendo Direct-Präsentation beiwohnen konnten, gibt es nun eine kleine Zusammenfassung der Highlights. Freut euch auf Updates, Ankündigungen und einen Film.

Beginnen wir zunächst mit der kommenden Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Mitgliedschaft. Dieses neue Abonnement ist ab Ende Oktober erhältlich und verknüpft die bereits vorhandenen Vorteile einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft mit einer besonderen Erweiterung. Nicht nur werden auch N64-Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf der Hybrid-Konsole spielbar. Auch kultige Spiele des SEGA Mega-Drive werden für die Switch erhältlich sein. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der entsprechenden Website.

Ein Nintendo-Promi kommt wieder

Ein weiteres Highlight betrifft unseren liebsten, quietschpinken Vielfraß. Kirby und das vergessene Land wird im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. In diesem 3D-Plattformer treffen Kirbys vertraute Fähigkeiten auf eine völlig verlassene Welt. Weicht knuffigen Corgies aus, kämpft gegen furchteinflößende Bosse und erkundet eine mysteriöse sowie verlassene Welt.

Zeit für Action!

Lange war das Action Adventure bereits angekündigt gewesen, nun haben wir endlich ein grobes Release-Datum! Bayonetta 3 wird im nächsten Jahr erscheinen und den monströsen Epos der Hexe weiter erzählen. Jetzt gibt es endlich auch Gameplay-Material zu bestaunen.

Ein monströser DLC

Ebenfalls angekündigt während des Nintendo Direct-Streams wurde die erste Erweiterung zu dem kürzlich erschienen Monster Hunter Rise. Im Sommer nächsten Jahres soll der riesige DLC Monster Hunter Rise Sunbreak erscheinen, der neue Monster, Waffen, Jagsmanöver und vieles mehr enthalten wird.

Ein RPG-Klassiker auf der Switch

Im November diesen Jahres werden Star Wars-Fans auf ihre Kosten kommen. Denn Star Wars: Knights of the Old Republic wird am 11. November auch die Nintendo Switch erobern. Erlebt das Kult-RPG auf eurer Hybrid-Konsole und entscheidet, welcher Seite der Macht ihr euch anschließen möchtet. Auch für die PlayStation 5 wird ein Remaster dieses Klassikers erscheinen. Lest mehr dazu in diesem Beitrag.

Nintendo goes to Hollywood

Zu guter Letzt möchten wir über Neuigkeiten im cineastischen Bereich sprechen. Denn Nintendo arbeitet mit der Produktionsfirma Illumination an einem Super Mario-Film. In der Hauptrolle von Super Mario werden wir Chris Pratt erleben. Als Prinzessin Peach wird Anya Tailor-Joy zu sehen sein. Die Rolle des legendären Schurken Bowser fällt in die Hände von Jack Black.

Das war eine kleine Zusammenfassung des heutigen Nintendo Direct. Um eine vollständige Übersicht über alle verfügbaren Spiele zu erhalten, könnt ihr euch die offizielle Website ansehen. Wenn ihr mehr zur Nintendo Switch und Super Mario sehen möchtet, empfehlen wir euch unseren Test von Super Mario 3D All-Stars! Schaut mal rein.