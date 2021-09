Entwickler The Farm 51 und Publisher All in! Games geben bekannt, dass der Indie-Titel Chernobylite ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One digital erhältlich ist. Eine physische Version für die PlayStation 4 wird ab dem 1. Oktober erhältlich sein.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In dem Survival-RPG mit Horror- und SciFi-Elementen Chernobylite spielt ihr den Physiker Igor. Während des GAU von Tschernobyl ist seine Frau Tatjana verschwunden. Nun kehrt Igor 30 Jahre nach dem Vorfall und dem Verschwinden zurück nach Prypjat und Umgebung. Doch was er dort vorfindet, wird ihn ins Mark erschüttern.

Als Igor in dem Ödland eintrifft, muss er um sein Überleben kämpfen. Indem er Vorräte besorgt, ein Lager aufbaut und Verbündete um sich schart, kann er mehr um die Umgebung erfahren. Bei Reisen in die Umgebung muss Igor sich gegen gruselige Monster und feindliche Soldaten zur Wehr setzen. Wie er dabei mit seiner Umgebung interagiert, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg seiner Mission. Wenn er sich gegen seine Verbündeten stellt, können diese ihn verraten. Wenn er sich stattdessen erkenntlich zeigt, kann er sich auf ihre Loyalität verlassen – oder? Und was hat es eigentlich mit diesem merkwürdigen Mineral Chernobylite auf sich?

Auch wenn Chernobylite nun endlich für Konsolen erschienen ist, befinden wir uns noch nicht am Ende der Geschichte um Igor und Tatjana. The Farm 51 plant nämlich den Release von sechs DLCs, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte besitzen. Jede Erweiterung soll unter anderem neue Missionen, Monster, Waffen und Spielmodi bereit halten, die für weitere Spielstunden voller Survival-Horror sorgen sollen. Auf der offiziellen Website erfahrt ihr mehr dazu.

Wollt ihr mehr zu Chernobylite sehen? Dann werft doch einen Blick auf den Trailer, mit dem The Farm 51 den Release-Termin für die Konsolen bekannt gegeben hat.