Ein spannendes Abenteuer erwartet Fans des klassischen Krimis in Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases. Seit gestern ist das detektivische Adventure für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Einen Tag vorher kamen bereits Gamer am PC auf ihre Kosten.

In Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases erlebt ihr den belgischen Meisterdetektiv zu Beginn seiner bahnbrechenden Karriere. Alles beginnt damit, dass Hercule Poirot neben anderen hochrangigen Gästen auf eine exklusive Verlobungsfeier der Familie Van den Bosch eingeladen wird. Schon zu Beginn machen sich Spannungen zwischen den Gästen breit. Doch als ein Schneesturm plötzlich tobt und niemand mehr das Anwesen verlassen kann, kippt die Stimmung endgültig und eine Leiche wird gefunden. Nun liegt es an Hercule Poirot den Mord aufzuklären.

In Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases setzt ihr euch mit der klassischen Arbeit von Detektiven auseinander. Befragt die Zeugen mit rhethorischem Geschick, sammelt Beweise und tragt diese in eurer Mindmap zusammen. Die Mindmap erlaubt es euch die gefundenen Hinweise miteinander zu verbinden und so den Tathergang abzuleiten. Auf diese Weise könnt ihr dem Schuldigen auf die Schliche kommen und den Täter schließlich entlarven.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases bietet alles, was Hobby-Spürnasen brauchen: Einen packenden Mordfall, knifflige Rätsel und den trockenen Humor eines künftigen Meister-Detektiven. Für knapp 40 Euro ist das Spiel für PlayStation und Switch erhältlich. Mehr zum Gameplay und der Entwicklerarbeit von Blazing Griffin findet ihr in einem weiteren Beitrag von uns.