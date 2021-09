Vom 14. Oktober bis zum 7. November kehrt ein eSports-Event auf unseren Kontinent zurück: Razer Invitational – Europe (RI Europe). Sowohl am PC als auch am Smartphone können eSportler ihr Können unter Beweis stellen. Im großen Finale winken sowohl Hardware- als auch Geldpreise. Auch die Zuschauer können sich auf verschiedene Giveaways freuen.

Im Razer Invitational – Europe findet zum zweiten Mal in Folge statt. Im letzten Jahr nahmen 60.000 Athleten aus 22 Ländern an dieser Wettbewerbsreihe teil, die von 24 Millionen Zuschauern weltweit verfolgt worden ist. Dieses Jahr legt Razer in Kooperation mit Intel noch eine Schippe oben drauf. Mehr Spieler, mehr Teilnehmer und mehr Regionen sollen in die Wettbewerbs-Serie involviert werden.

Deshalb erweitert Razer die RI Europe das Angebot auch für Mobile-Gamer. Die ersten Termine stehen im Zeichen des Battle Arena Shooters Brawl Stars. Im Anschluss darauf geht es für PC-Spieler weiter, die ihr Talent in Valorant und Fortnite beweisen können. Dabei bietet jedes Turnier Platz für bis zu 9.000 Teilnehmer. Im großen Finale kämpfen die Teilnehmer schließlich um den großen Preistopf, bei dem es sowohl Hardware- als auch Geldpreise im Wert von 20.000 Euro zu gewinnen gibt. Wer sich anmelden möchte, kann das hier tun.

Noch ein Programmtipp: Am 21.10. beginnt die RazerCon 2021!

Wenn ihr stattdessen nur zuschauen möchtet, könnt ihr das über YouTube, Twitch und Facebook tun. Egal welchen Kanal ihr nehmt, es lohnt sich auf jeden Fall. Denn wenn ihr an der Abstimmung zum MVP (Most Valuable Player) teilnehmt, erhaltet ihr die Chance einen Hardware-Preis zu gewinnen. Darüber hinaus erwarten euch während der IR Europe eine Menge Gewinnspiele und Goodies, die Intel und Razer an die Fan-Gemeinde verschenken. Weitere Infos zur RI Europe findet ihr auf der offiziellen Website. Wenn ihr mehr Produkte von Razer sehen möchtet, dann schaut euch mal den schicken Gaming-Chair Project Brooklyn an.