Kaum zu glauben, aber morgen ist schon Oktober! Und das bedeutet für PlayStation- und Xbox-Gamer, dass wieder einige gratis Games zum Download bereit stehen. Wir zeigen euch, worauf die Konsolen-Gamer unter euch freuen können.

Gratis Games mit PlayStation Plus

Ab dem 5. Oktober sind drei Spiele kostenlos für alle PlayStation Plus-Abonnenten verfügbar.

Exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar ist der Multiplayer Shooter Hell Let Loose. Seht euch den Trailer zu dem Zweiten Weltkriegs-Shooter hier an.

Für beide Konsolen-Generationen erscheinen PGA Tour 2K21 und Mortal Kombat X. Weitere Infos dazu findet ihr in dem offiziellen PlayStation Blog.

Games with Gold für die Xbox

Auch Xbox-Zocker mit dem Games with Gold-Abonnement können sich auf einige Gratis Games im kommenden Oktober freuen. Für Xbox One und Xbox Series X|S erscheint vom 1. bis zum 31. Oktober der SciFi-Shooter Aaero. Ab dem 16. Oktober bis zum 15. November erwartet Gamer ebenfalls an Xbox One und Xbox Series X|S das Action Adventure Hover.

Vom 1. bis zum 15. Oktober können Gamer an Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X|S das vampirische Adventure Castlevania: Harmony of Despair herunterladen. Für die gleichen Konsolen ist Resident Evil Code: Veronica X vom 16. bis zum 31. Oktober verfügbar. Mehr Infos von Xbox Live Gold findet ihr hier.

Falls jemand noch gratis Games für seinen PC abstauben möchte, kann er unseren Beitrag zum Epic Games Store besuchen.