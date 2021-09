Mit dem morgigen Tag beginnt das einwöchige Steam Next Fest. Vom 1. bis zum 7. Oktober stellen verschiedene Entwickler ihre Spiele vor, die im Laufe der nächsten Monate auf Steam erscheinen werden. Für Zuschauer bietet das auch eine besondere Form der Kontaktaufnahme.

Ab morgen stellen hunderte Entwickler ihre Spiele im Rahmen des Steam Next Fest vor. Eine Woche lang habt ihr die Möglichkeit verschiedenste Demos auszuprobieren und mit den Entwicklern auf Tuchfühlung zu gehen: Seht euch ihre Livestreams an oder chattet mit ihnen über ihre Arbeit. Eine kleine Auswahl an vertretenen Spielen stellen wir euch nun vor.

Daedalic auf dem Steam Next Fest

Der deutsche Publisher Daedalic nimmt mit gleich drei Spielen an dem Steam Next Fest teil. Interessierte können alle drei Demos in der Woche vom 1. bis zum 7. Oktober ausprobieren.

Zunächst erwartet euch das Point & Click-Adventure Life of Delta, in dem ihr in die Rolle des kleinen Roboter Delta schlüpft. In der Post-Apokalypse müsst ihr nicht nur Deltas Freund kämpfen sondern auch um das nackte Überleben kämpfen.

Wahnwitzige Shooter-Action erwartet euch in Wildcat Gun Machine. Haarige Gegner, gruselige Bestien und jede Menger Feuerwaffen warten darauf, dass ihr loslegt.

Zu guter Letzt wartet noch der Tower Defense-Titel JARS auf euch. In diesem Spiel nehmt ihr die Rolle des kleinen Victor ein, der in dem Keller seiner Eltern Geheimnisse offenlegt.

Martha is Dead

Ebenfalls mit von der Partie wird das düstere Adventure Martha Is Dead von LKA sein, von dem wir euch bereits vor einer Weile erzählt haben. In der Toskana des zweiten Weltkriegs wird Giulias Schwester Martha tot aufgefunden. Während Giulia nun mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen hat, muss sich ihr Vater Erich an der Front des Zweiten Weltkriegs behaupten. Interessierte können während des Steam Next Fest eine Demo ausprobieren. Mehr zur Story erfahrt ihr in diesem Beitrag von uns.