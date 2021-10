Nachdem Bloober Team mit dem Horror-Titel The Medium einen weiteren Erfolg einen gefahren hat, scheinen sich die Entwickler auf ihre Anfänge zu besinnen. Denn am gestrigen Vormittag veröffentlichte das Entwicklerstudio via IGN einen Teaser Trailer zu einem neuen Layers of Fear-Projekt.

Der Psycho-Horror-Titel Layers of Fear erschien 2016 und ist für PC, Switch, PS4 und Xbox One erhältlich. Spieler schlüpfen in die Rolle eines gefeierten Künstlers, der nach verschiedenen Familientragödien immer mehr dem Wahnsinn verfällt. Während ihr sein Haus erkundet, befördert ihr erschreckende Geheimnisse ans Tageslicht. Gleichzeitig helft ihr dem gescheiterten Maler sein Meisterwerk zu vollenden. Kurze Zeit nach Veröffentlichung des Titels erschien die Erweiterung Layers of Fear: Inheritance. In diesem Teil wird die tragische Geschichte der Künstlerfamilie aus der Sicht der Tochter weiter erzählt.

Drei Jahre später erschien der Nachfolgetitel Layers of Fear 2. Dieses Mal steht ein Hollywood-Schauspieler auf einem Dampfschiff im Zentrum der Handlung. Er muss den kryptischen Anweisungen eines Regisseurs Folge leisten, um so an seinem neuen Film mitzuarbeiten.

Wie der neue Teaser Trailer zu Layers of Fear zeigt, scheinen Bloober Team an den Anfang des Übels zurückzukehren. Denn wir sehen wieder eine weiße Leinwand in einer schaurigen Kulisse. Der in Wahnsinn verfallene Maler spricht wieder mit dem Geist seiner Frau und möchte ein neues Meisterwerk vollenden.

Durch die Nutzung der Unreal Engine 5 erscheint der Trailer besonders ausdrucksstark und bildgewaltig. Wie der Teaser verrät, soll der neue Teil wohl im nächsten Jahr erscheinen. Wir freuen uns auf weitere Details zur Layers of Fear-Reihe. Wenn ihr mehr zum Bloober Team lesen möchtet, schaut euch einen Beitrag zu The Medium an.