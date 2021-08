Während der gamescom enthüllte das polnische Entwicklerstudio Bloober Team einen neuen Trailer zu The Medium. Dieser läutet den Countdown zum Release des Spiels auf der PlayStation 5 ein. Am 3. September können Gamer mit der Next-Gen-Konsole von Sony endlich auch in zwei Welten eintauchen und besondere Fähigkeiten entfesseln.

Bereits Ende Januar konnten Gamer mit PC und Xbox Series X|S in die Rolle des Mediums Marianne schlüpfen und ein Dual-Realitly-Gameplay erleben. Denn ihre besondere Fähigkeit besteht darin sowohl in der physischen als auch in der Welt der Geister zu agieren. Diese metaphysische Umgebung erlaubt es ihr mit Toten zu sprechen und einige letzte Informationen von ihnen erhalten.

Atmosphärische Szenerien paaren sich mit Psycho-Horror und erlauben Spielern von The Medium sich nicht nur in einer sondern in gleich zwei Welten ordentlich zu gruseln. Außerdem warten neben der geheimnisvollen Story noch knifflige Rätsel, die Marianne auf ihrer Reise lösen muss.

Dank der DualSense Controller der PlayStation 5 können Horror-Fans ein intensiveres Gameplay erleben, während sie in die schaurige und düstere Welt von The Medium eintauchen. Außerdem sorgt die Leistungsstärke der Next-Gen-Konsolen dafür, dass es während des Spiels zu keinen Ladezeiten kommt.



Quelle: Koch Media

Gleichzeitig erscheint zum PS5-Release am 3. September eine The Medium: Two Worlds Special Launch Edition, die neben dem Basisspiel über folgende Inhalte verfügt: ein exklusives SteelBook, den Soundtrack des Spiels und ein 32-seitiges Hardcover-Artbook.