Die Firma Ecovacs ist seit über 20 Jahren am Markt und gehört zu DEN Größen im Sektor der Haushaltshilfen. Der neue DEEBOT 8 PRO (499,00 Euro) möchte nahtlos an die Erfolge seiner Vorgänger - wie etwa dem DEEBOT OZMO 950 (599,00 Euro) - anknüpfen.



Den Ecovacs Deebot N8 PRO gibt es zusätzlich auch in der Version N8 PRO+ mit Absaugstation (699,00 Euro). Wir durften den N8 PRO durch unsere Redaktionshallen scheuchen und schildern euch unsere gesammelten Eindrücke.

Lieferung und Installation

In unserem Paket bekamen wir den Saugroboter samt aller nötigen Einzel- und Ersatzteile. Zu diesen zählen der Wassertank eine Wischplatte für die Nassreinigung, separate Reinigungstücher für den Einweggebrauch (für 19.90 Euro erhält man 25 Einweg-Mikrofaserreinigungstücher), zwei Bürsten, ein robustes Mikrofasertuch zum Wischen (welches Ihr auch in die Waschmaschine stecken könnt) und die Ladestation.



Der Zusammenbau gestaltet sich kinderleicht: es gilt lediglich die beiden Bürsten einzustecken (durch rot und grün gekennzeichnet, siehe Bilder), die Ecovacs App (iOS und Android) zu installieren und zu connecten und dann einfach mit dem ersten Reinigungsvorgang direkt loszulegen.



Installation und Verbindungsaufbau wurden ebenso einfach gehalten: Einfach den QR Code (siehe Bilder) auf dem Roboter scannen, die Wlan Zugangsdaten eintragen und warten, bis alles konfiguriert ist. Zusätzlich kann man seiner Haushaltshilfe auch einen Namen geben (Wir nannten unseren Roboter sinngemäß "clear", zwar etwas unkreativ, aber clear:innen fanden wir auch doof 😉 ).

Auf der nächsten Seite wenden wir uns den einzelnen Komponenten zu...