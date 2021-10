Da kommt etwas Großes auf uns zu. Ein völlig neues Gaming-Event in Deutschland! MEGA GEEKS kündigte den Starttermin für das #G4L Gaming Expo-Festival 2022 an. Zwischen dem 11. und 13. Februar haben Besucher der Messe Düsseldorf die Chance, Neuheiten verschiedenster AAA-Publisher anzuspielen, tolle Indieneuheiten zu entdecken und mit tausenden von Gleichgesinnten unser liebstes Hobby zu feiern! Nach diesem und letzten Jahr, wo wir leider nur digitale Ausgaben der bekannten Gaming-Messen bekommen haben, kommt diese Nachricht gerade recht. Wir stellen euch die bisher bekannten Highlights der #G4L Gaming Expo.

Retro-Gaming, Merchandise, Bühnenprogramm und Livestreams

Bis zu 45.000 Besucher werden während der drei Veranstaltungstage auf dem Messegelände erwartet. An alt bekannten Ständen dürfen die Besucher*innen Neuheiten bekannter Entwicklerstudios und Hersteller selbst anspielen. Natürlich gibt es auch eine eigene Area für die Indiespiele und ein eigenes #G4L Mega Indie Showcase. Zum weiteren Lineup des #G4L Gaming Expo-Festival 2022 zählt das Retro Game Gathering. Hier können Spieler nicht nur Klassiker aus alten Zeiten ausprobieren, sondern sich auch mit der Retro-Community austauschen.

Neben den Ausstellern, von denen einige auch Brett- und Kartenspiele präsentieren, gibt es auch ein Live-Bühnenprogramm sowie ein Stream-Programm, damit ihr selbst an der #G4L teilnehmen könnt, wenn es euch nicht nach Düsseldorf verschlagen sollte. Vor-Ort-Besucher der Messe werden allerdings gleichzeitig Teil eines besonderen „Real Live Games“ der Studierenden (Game Design & Management) der Hochschule Fresenius in Köln. WIr sind gespannt, was uns da erwartet.

#G4L Ticketvorverkauf ist bereits gestartet

Wenn ihr beim Auftakt des #G4L Gaming Expo-Festival 2022 dabei sein wollt, könnt ihr euch ab sofort Tickets für das Event besorgen. Wer sich bis Ende Oktober für den Kauf entscheidet, profitiert außerdem vom „Early Bird“-Preis in Höhe von 14,99€. Danach werden die Karten für 24,99€ zur Verfügung stehen. Bis zu 45.000 Besucher werden am Wochenende in Düsseldorf erwartet, da es die erste Vor-Ort-Messe des Jahres wird, ist mit einem hohen Andrang zu rechnen. Schnappt euch also die Tickets so früh wie möglich. Der Einlass erfolgt ausschließlich für Besucher ab 18 Jahren. Die Veranstalter wollen den „Discovery Faktor“ bei den Spielern maximieren, weshalb man die Aussteller in der Halle so platziert, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Eine Abgrenzung zwischen AAA- und Indie-Titeln wird es nicht geben. Wir sind gespannt was da im Februar nächsten Jahrs erwartet.