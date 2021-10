Schnäppchen-Jäger aufgepasst! Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale mit über 450 Angeboten für PS4 & PS5 und Rabatten von bis zu 80 Prozent gestartet. Worauf ihr euch freuen dürft und was die besten Deals sind lest ihr hier.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Große und Kleine Spiele für einen fairen Preis

Einmal mehr hat Sony einen neuen Sale in ihrem PSN-Store gestartet. Dabei fällt die Liste der im Deal befindlichen Spiele gewohnt bunt gemischt aus. Die Rabattaktion läuft unter dem Namen „Geheimtipps“ und hat dementsprechend mit ein paar Ausnahmen vor allem kleinere Titel zu bieten, die aber trotzdem ihr Geld mehr als wert sind und eine Menge Spielspaß bieten. Die Angebotsaktion läuft noch bis 1 Uhr nachts am 21. Oktober.

Eine Übersicht aller 452 Deals findet ihr auf der Homepage von Sonys des PSN-Stores. Im folgenden stellen wir euch eine kleine Auswahl unserer Highlights vor. Mitglieder von PS Plus erhalten auf ausgewählte Angebote übrigens zusätzliche Rabatte. Neben der Möglichkeit viele Spiele im Online-Modus zu zocken ein gutes extra Argument die 50-60€ Jahres-Abopreis zu investieren.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Im Action-Adventure Hellblade: Senua’s Sacrifice (für nur 5,99 im PSN-Store) erlebt man die intensive Geschichte der Kriegerin Senua, die in die Unterwelt hinabsteigt, um ihren Geliebten aus den Fängen der Göttin Hel zu retten. Dabei wissen wir allerdings nicht, welche unserer Erlebnisse real sind und welche nur Senuas Einbildung entspringen, denn die Hauptfigur ist psychisch krank und leidet unter Wahnvorstellung. Diese sehr einmalige, schwierige und bis dato in der Videospielwelt wenig behandelte Thematik brachte Hellblade 2017 viel Aufmerksamkeit und Lob ein. Dabei fesselt das Spiel auch durch sein Gameplay und die dichte, düstere Atmosphäre von der ersten Sekunde. Denn durch den immersiven Sound und die Stimmen in Senuas Kopf, die der von allen Seiten kommen, mal helfen, mal verwirren (unbedingt mit Kopfhörern spielen!), entsteht eine bedrückende und unvergleichliche Spielerfahrung.

Spiritfarer

Von düster und gruselig kommen wir zu bunt und stimmungsvoll aber nicht weniger intensiv. Spiritfarer (für nur 12,49€ im PSN-Store) war einer der großen Indie-Überraschungshits des letzten Jahres. In der ungewöhnlichen Mischung aus Aufbauspiel, Platformer und Erkundungsspiel spielen wir die Fährfrau Stella, die Verstorbenen die Überfahrt ins Jenseits ermöglichen soll. Dazu müssen wir ihnen aber zuerst helfen, ein paar unerledigte Angelegenheiten zu klären. Durch Sammeln von Ressourcen bauen wir Stück für Stück unser Schiff aus und können so noch mehr verlorene Seelen befördern. Durch Gespräche mit den verschiedenen, toll geschriebenen Charakteren lernen wir mehr über ihr Schicksal und wie wir ihnen helfen können. Spiritfarer ist vor allem ein Spiel für Genießer, die es auch gerne mal ruhiger aber umso atmosphärischer und liebevoller mögen.

It Takes Two

Haufenweise Spitzenwertungen absahnend, gehlrt It Takes Two (für nur 29,99€ im PSN-Store) sicherlich zu den am besten bewerteten Spielen dieses Jahres. Im reinen Koop-Adventure übernehmt ihr und ein Freund die Rolle eines Ehepaares, das sich trennen will, jedoch auf magische Weise von den Tränen des eigenen Kindes in kleine Puppen verwandelt wird. Um ihre alten Körper wiederzubekommen, müssen die beiden gemeinsam viele Abenteuer überstehen und dabei notgedrungen zusammenarbeiten. Dabei müsst natürlich ihr als Spieler ebenso gut zusammen funktionieren wie die Protagonist*innen Cody und May. IT Takes Two zeichnet sich vor allem durch seine kreativen Levels und seine vielen Gameplay-Ideen aus. Neben Rätseln und Platforming gibt es auch Bosskämpfe gegen riesige Gegner und viele abwechslungsreiche Minispiele. Ein besseres Koop-Game hat es schon lange nicht gegeben.

Weitere tolle Schnäppchen im PSN-Sale

Wir hoffen auch für euch ist bei diesem Sale was dabei. Parallel läuft auch noch der Blockbuster-Sale mit über 100 teilweise stark reduzierten Spielen. Schaut auch beim XBos Game Pass vorbei, wo im Oktober einige neue Spiele dazukommen.