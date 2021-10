Ein neuer Monat und eine Menge neuer Spiele für den XBox Game Pass. Worauf ihr euch im Oktober freuen dürft und welche Highlights Microsoft in petto hat, verraten wir euch im Folgenden.

Der Game Pass von Microsoft beschert uns jeden Monat neue Spiele für Xbos Series X/S, Xbox One X/S, Xbox 360 und via „Game Pass für PC“ sowie „Play Anywhere“ für den Windows-PC. Über den Game Pass Ultimate exklusiven xCloud lassen sich Spiele sogar auf das Android-Smartphone oder -Tablet streamen. In was für einer Zeit wir leben, in der man auf beinah jedem Endgerät beinah jedes Spiel zocke kann! Es ist also vor allem eine günstige Alternative zu Vollpreistiteln und eine tolle Möglichkeit für Gelegenheitszocker in so viele Spiele wie möglich mal reinzublicken.

Diese Spiele sind im Oktober mit dem Game Pass verfügbar

Das große Highlight: Back 4 Blood

Im Multiplayer-Shooter Back 4 Blood zieht ihr gegen fiese Zombie-Horden in den Kampf. Als einer von acht Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, macht ihr euch dann mit Freunden im 4er-Koop auf, mutierten Untoten in PvP oder Kampagnen Gefechten die Köpfe wegzuballern. Zwar ist Back 4 Blood kein offizieller Nachfolger des legendären Zombieshooters Left 4 Dead, erbt aber eindeutig dessen DNA. Neu ist dabei allerdings das Gameplay-Element der Spielkarten, die jedem Match eine andere Würze verleihen sollen, da durch sie Waffen, Gegner, Umgebung und Fähigkeiten in jedem Match neu ausgewürfelt werden.

