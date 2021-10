Rockstar hat in der letzten Woche bekannt gegeben, dass die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheinen wird. In dieser legendären Zusammenstellung erleben Fans die Highlights der GTA-Reihe in einem neuen Glanz. Allerdings verschwinden bereits existierende Versionen der enthaltenen Titel mit dieser Woche aus den digitalen Stores. Doch im Microsoft Store wartet noch GTA San Andreas auf Konsolen-Spieler.

Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: In diesem Monat feiert Grand Theft Auto III sein 20. Jubiläum. Um diesen Jahrestag groß zu feiern, hat Rockstar in der letzten Woche eine besondere Ankündigung gemacht: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wird in Kürze für PC, Switch, PlayStation und Xbox erscheinen. Im nächsten Jahr sollen auch Versionen für iOS und Android verfügbar sein. Diese besondere Edition enthält GTA III, GTA Vice City und GTA San Andreas. Wer vorab in den letzteren Teil (nochmal) einen Blick werfen möchte, sollte mal im Microsoft Store reinschauen. Dort ist Grand Theft Auto: San Andreas für Xbox One und Xbox Series X|S (noch) für 14,99 Euro erhältlich.

Wie bereits erwähnt sollen jedoch sämtliche existente Versionen von GTA San Andreas, Vice City und GTA III aus den digitalen Stores verschwinden. Wer sich also diese Version von San Andreas für die Xbox-Konsolen sichern möchte, sollte lieber noch fix zuschlagen. Aber keine Sorge: Wer die Titel bereits gekauft hat, kann sie in den entsprechenden Stores noch downloaden und zocken. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Support-Post von Rockstar. In einem weiteren Artikel berichten wir von dem Next-Gen-Update für GTA V und GTA Online.