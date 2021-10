Nachdem Diablo II Resurrected endlich veröffentlicht worden ist, können wir uns auf den kommenden Teil der Reihe konzentrieren. Blizzard veröffentlicht in dem neuen Quartalsupdate einige Details zum Klang von Diablo IV. Wir stellen euch die Informationen vor.

Gute Videospiele leben neben einer vernünftigen Story vor allem von dem richtigen Klangerlebnis. Der Soundtrack eines Spiels hilft uns Teil der Welt zu werden, richtig in das Geschehen einzutauchen. Das gilt auch für die epische Geschichte der Diablo-Reihe. Verschiedene Klänge für unterschiedliche Situationen und Welten bis hin zu kleinen Sound-Schnipseln lassen uns in Sanctuario aufgehen. So können wir zu dem großartigen Helden werden, den die Welt so dringend braucht.

In dem kürzlich veröffentlichten Quartalsupdate zu Diablo IV erleben wir die unterschiedlichen Klangwelten von Diablo IV: Atmosphärisch, episch, düster und gruselig zeigen sich die veröffentlichten Tracks und laden so zu einem gewaltigen Abenteuer ein.

Die lebendige Umgebung von Diablo IV

Das Sound-Design von Diablo IV ist unter dem Slogan „lebendiges Audio“ entstanden. Um eine dynamische Soundlandschaft zu bieten, hat das World Building-Team an verschiedensten Umgebungsgeräuschen gearbeitet. Somit soll Diablo IV ein besonders immersives Gameplay ermöglichen. Lauscht zum Beispiel den frostigen Stürmen der Zersplitterten Berge:

Andere Umgebungsgeräusche liefern durch die Nutzung verschiedener Soundeffekte wie Echtzeit-Okklusion, Halleffekten und Verzögerungsechos ebenfalls eine atmosphärische Geräuschkulisse. Die dazu veröffentlichen Sound-Schnipsel sollen euch nicht nur die Welt Sanctuarios näher bringen, ihr könnt (und sollt) sie sogar für Pen & Paper-Runden verwenden:

Der Klang der Dungeons

Auch die finsteren Tiefen von Diablo IV wollen ordentlich vertont sein. Schaurige Klänge und gruselige Melodien werden euch in diesen dunklen Ecken der Spielwelt erwarten. Neben gefährlichen Feinden bieten die Dungeons auch ideale Möglichkeiten zum Looten. Indem ihr gut erhaltene Einrichtungen von Ruinen in Schutt und Asche verwandelt, könnt ihr einige Schätze finden. Doch wie Klingen eure Akte der Zerstörung in Diablo IV? Hört mal rein: