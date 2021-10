Der Herbst hat sich – zumindest im Gamers.de Hauptquartier – häuslich eingerichtet. Das Wetter wird kühler, die Welt färbt sich in bunten Farben und auch die Tage werden kürzer. Mit den länger werdenden Nächten breitet sich eine herrlich schaurige Stimmung aus, die auch unsere Gamer-Herzen erfüllt. Passend dazu bietet Bungie seit dem gestrigen Abend wieder ein altvertrautes Event bei Destiny 2 an. Das Festival der Verlorenen liefert den Hütern wieder verschiedene neue Ausrüstungsgegenstände und eine Menge Gruselspaß.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Packt die Kostüme aus und haltet die Beutel für die Süßigkeiten bereit! Das Festival von Destiny 2 hat offiziell begonnen! Bis zum 2. November erwarten euch in diesem kostenlosen Event saisonale Ausrüstungsgegenstände, Waffen, besondere Prämien und gruselige Maps.

Eva Levante lädt euch erneut zu der Saison der Verlorenen. Obwohl diese Zeit viel Action und Gruselspaß beinhaltet, steht in ihrem Zentrum ein besinnlicher Gedanke: Das Licht in der Dunkelheit zu finden. Also versammelt euch mit befreundeten Hütern am Lagerfeuer, gönnt euch eine große Portion Süßigkeiten und schwelgt gemeinsam in Erinnerungen.

Schaurige Quests

In den Heimgesuchten Sektoren stehen gleich drei neue Abenteuer bereit, bei denen mutige und/oder waghalsige Hüter auf ihre Kosten kommen. In den dunklen Abgründen des Mondes treiben kopflose Kreaturen ihr Unwesen. Währenddessen benötigt ein Hüter auf Nessus eure Hilfe. Zu guter Letzt sind ein Vex-Geist und ein Exo zu einer schauerlichen Gestalt verschmolzen, die bestimmt nichts Gutes im Sinn hat.

Quelle: Bungie

Prämien zum Festival der Verlorenen

Wer sich den Herausforderungen der Saison der Verlorenen stellt, kann sich auf verschiedene Prämien freuen. Schaltet neben anderen Belohnungen das Legendäre Impulsgewehr Urzeitliches Grün frei oder geht mit dem Exotischen Sparrow auf Spritztour. Wenn ihr euch erfolgreich den Heimgesuchten Sektoren gestellt habt, erhaltet ihr das Abzeichen Nächtliche Störung.

Impulsgewehr Urzeitliches Grün

Doch was ist ein Festival der Verlorenen ohne das richtige Outfit? Schnappt euch die Ornaments im Dinosaurier-Stil und seid auf jeder Party der absolute Brüller. Unter #TEAMDINO könnt ihr euer Outfit mit der Community teilen.



War das schon alles? Natürlich nicht! Denn die Saison der Verlorenen läuft noch bis zum Februar nächsten Jahres weiter. Weitere kostenlose Events werden euch in dieser Zeitspanne noch erwarten. Dazu gehört auch eine große Geburtstagsparty zum 30-jährigen Bestehen von Bungie! Was das Entwicklerstudio zu diesem großen Jubiläum bereits in die Wege geleitet hat, erfahrt ihr in unserem Beitrag zum Bungie Day 2021.