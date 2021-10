Macht euch bereit für ein magisches Abenteuer. Die beiden Abenteuer um den Waldgeist Ori erscheinen nun in einer zauberhaften Kollektion für die Nintendo Switch. Ori: The Collection ist ab sofort für knapp 50 Euro im Handel erhältlich. Außerdem ist die Ori Collector’s Edition wieder verfügbar, die neben den beiden Spielen verschiedene Collectibles enthält.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Unser liebster Waldgeist ist wieder zurück! Fans im Besitz der Nintendo Switch können ab sofort das Bundle Ori: The Collection für ihre Hybrid-Konsole käuflich erwerben. Sowohl Ori and the Blind Forest (2015) als auch Ori and the Will of the Wisps erzählen die wunderschöne Geschichte um den Waldgeist Ori. Obwohl seine Geschichte einige Schicksalsschläge bietet, lässt sich der tapfere Protagonist nicht davon abhalten Gutes zu tun. Gepaart mit einem atmosphärischen Soundtrack und einer liebevoll erstellten Grafik bieten die Spiele gerade Rätselfans ein besonderes Spielerlebnis.

Die Jump ’n‘ Run Adventures von Ori: The Collection bieten dem Spieler verschiedene Fähigkeiten, mit denen sie ihren Protagonisten ausstatten können. Gleichzeitig sind die einzelnen Level mit immer kniffligeren Rätseln versehen. So kommt es bei den verschiedenen Teilen nicht nur auf flinke Finger an, sondern auch auf eure grauen Zellen.

Neben den beiden Spielen enthält Ori: The Collection auch die Soundtracks beider Spiele und sechs Kunstsammelkarten.

Gameplay Szene aus Ori and the Blind Forest

Videoszene aus Ori and the Will of the Wisps

Außerdem vertreibt Entwickler Moonbit Studios in Kooperation mit dem Onlinehändler iam8bit erneut die Ori Collector’s Edition. Diese ist für knapp 150 US-Dollar erhältlich. Neben den beiden Spielen enthält die Collector’s Edition auch den Soundtrack, eine Displaybox und verschiedene Artwork. In einem weiteren Beitrag stellen wir euch Ori and the Will of the Wisps vor.