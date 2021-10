Am heutigen Nachmittag fand um 16 Uhr ein Livestream zu Animal Crossing: New Horizons statt. In AC: New Horizons Direct konnten Fans erste Eindrücke auf die kommenden in-Game-Inhalte im November erhaschen.

Am 5. November erscheint das letzte große, kostenlose Update für Animal Crossing: New Horizons! Das verkündete Nintendo während des AC: New Horizons Direct-Streams. Am gleichen Tag wird außerdem ein DLC erhältlich sein, der sich Animal Crossing Happy Home Paradise nennt. Davon und von vielem mehr berichten wir euch jetzt.

Beginnen wir mit den Inhalten, die ab dem 5. November für euch bereit stehen werden. Den Anfang macht das bereits angekündigte Café Taubenschlag. Dieses entspannte Örtchen wird sich im Museum befinden. Dort könnt ihr euch spontan mit Inselbewohnern treffen oder sie dorthin einladen. Auch mit euren Freunden könnt ihr gemeinsam einige entspannte Momente dort verbringen. Freut euch auf schöne Stündchen bei dem Café-Besitzer Kofi.

An dem Strand eurer Insel werdet ihr auf den freundlichen Schildkröten-Herren Käptn treffen. Während er euch entspannte Liedchen trällert, gelangt ihr auf entlegene, geheimnisvolle Inseln. Einige von ihnen werden eine besondere Flora besitzen, während auf anderen Landmassen eine andere Jahreszeit herrscht. Wieder andere Inseln werden sogar eine andere Tageszeit haben.

Wenn ihr schon zu weiten Fernen aufbrecht, solltet ihr auch auf Harveys Insel vorbei schauen! Der entspannte Hund möchte auf seiner Insel unterschiedliche Läden willkommen heißen. Um diese aufzubauen, dürft ihr mit einigen Finanzspritzen aushelfen. Freut euch dabei auf alte Freunde wie Rosalina und Björn, Trude, Aziza und Katrina!

Auf eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons wird es außerdem sportlich! Gemeinsam mit euren Inselbewohnern könnt ihr euch zu regelmäßigen Dehnübungen auf dem Dorfplatz treffen und eure müden Muskeln in Form bringen. Dank der Joycons könnt ihr die Bewegungen sogar 1:1 nachmachen!

Wenn ihr schon gerade da seid, könnt ihr auch im Rathaus vorbei schauen und ein paar Verordnungen absegnen. Der Direct-Stream schlägt zwar die Frühaufsteher-Verordnung vor, aber sind wir doch mal ehrlich: Die Nachteulen-Verordnung passt doch besser.

Auch der Toom Nook-Laden hat ein Upgrade bekommen. Ab dem 5. November könnt ihr das Äußere eures Zuhauses verschiedenen Stilen anpassen. Außerdem könnt ihr bis zu 2400 Items im Lager aufbewahren!

Der DLC Happy Home Paradise

Ebenfalls ab dem 5. November erhältlich wird der kostenpflichtige DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise sein. Interessierte können ihn bereits ab dem 26. Oktober im Nintendo eShop vorbestellen. In dieser Erweiterung reist ihr zu einem fernen Archipel, auf dem viele Tiere ihr Ferienhaus beziehen wollen. Setzt ihre Wünsche in die Tat um und lasst eurer Fantasie freien lauf! Dank neuer Einrichtungsgegenstände wie dem Raumtrenner stehen euch nun noch mehr Möglichkeiten zum Einrichten zur Verfügung.

Nach getaner Arbeit erhaltet ihr euer Gehalt und könnt sogar die neuen Einrichtungsgegenstände auch auf eurer Heimatsinsel verwenden. Wenn ihr euren Inselbewohnern regelmäßig Souvenirs von der Urlaubsinsel mitbringt, werden sie auch auf die Insel ziehen wollen. Dort könnt ihr ein schönes Häuschen auf für sie einrichten. Außerdem werdet ihr auch deren Zuhause auf eurer Heimatinsel umgestalten können.

Wenn ihr online geht, könnt ihr eure Designs mit anderen kreativen Köpfen teilen. Sollte euch ein Designer besonders gut gefallen, könnt ihr ihm folgen und so immer auf dem neusten Stand mit seinen kreativen Machenschaften sein.

Das war unsere Zusammenfassung des AC: New Horizons Direct. Wenn ihr ebenfalls große Animal Crossing-Fans seid, dann schaut euch doch mal unseren Beitrag zum Manga des Spiels an! Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Website.