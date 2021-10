Steigt in die T.A.R.D.I.S. und erlebt ein noch nie dagewesenes Abenteuer von Doctor Who! Trefft auf den 13. Doctor (Jodie Whittaker) und erlebt gemeinsam mit ihr ein packendes Abenteuer, bei dem das Schicksal des Universums in euren Händen liegt. Doctor Who: The Edge of Reality ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich.

Gleich zwei Doctors erwarten euch in diesem spannenden, neuen Abenteuer! Sowohl Nummer 13 (die aktuelle Regeneration des Doctor) als auch Fanliebling Nummer 10 (David Tennant) werden euch bei eurer Reise durch Raum und Zeit begleiten, während ihr auf die ikonischen Monster der Kultserie trefft. Bereitet euch auf Cybermen, Daleks und die Weinenden Engel vor!

In der First Person-Perspektive schwingt ihr euren Sonic Srewdriver und reist zu verschiedenen Ortschaften des Universums. Während eurer Missionen müsst ihr knifflige Rätsel lösen und macht die Bekanntschaft mit einer Menge mysteriöser Phänomene. Betretet das Chaosversum und findet heraus, warum die Realität in größter Gefahr schwebt.

Doctor Who: The Edge of Reality kann ab sofort auf Steam, dem Microsoft Store und im PlayStation Store bestellt werden. Ab dem 28. Oktober stoßen auch Gamer an der Nintendo Switch bei dieser intergalaktischen Mission dazu. Seid ihr scharf auf noch mehr Spiele von Doctor Who? Dann schaut doch mal unseren Beitrag von The Lonely Assassins rein!