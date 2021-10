Am Wochenende fand DAS Event für alle DC-Fans statt. Der DC FanDome 2021 bescherte eine Menge Neuigkeiten zu Filmen, Tv-Shows, Comics und Videospielen. Obwohl die Trailer von The Batman und Black Adam schon große Lust auf mehr machen, werden wir uns ausschließlich auf die Neuigkeiten im Gaming-Bereich fokussieren. Wenn ihr eine vollständige Zusammenfassung des FanDome durchschauen möchtet, hat DC selbst für euch was zusammengestellt.

Gotham Knights beim DC FanDome

Seit einiger Zeit berichten wir euch schon von dem kommenden RPG Gotham Knights, dessen Handlung nach dem Tod von Bruce Wayne einsetzt. Nun liegt es an Nightwing, Batgirl, Red Hood und Robin die Straßen Gothams zu beschützen. Doch in den düsteren Winkeln der Stadt zieht eine geheime Organisation die Strippen und es liegt am Rest der Bat-Family diese Organisation zu demaskieren. Erlebt den Rat der Eulen und dessen Einzug ins Rampenlicht während des DC FanDome. Wenn ihr mehr zu Gotham Knights erfahren möchtet, könnt ihr unseren Artikel zum Gameplay lesen. Gotham Knights von Warner Bros. Games Montréal wird im nächsten Jahr erscheinen.

The Suicide Squad: Kill the Justice League

Während des DC FanDome im letzten Jahr wurde das folgende, wahnsinnig lustige Spiel vorgestellt. Nun gibt es zu The Suicide Squad: Kill the Justice League einen neuen Trailer. Metropolis, die Stadt des mächtigen und strahlenden Helden Superman, wird von einer außerirdischen Bedrohung attackiert. Während von dem Mann in Blau jede Spur fehlt, werden die Bösewichte Harley Quinn, Sportsmaster, Captain Boomerang und King Shark als Taskforce X in die Stadt entsendet. Als die Suicide Squad vor Ort eintrifft, kristallisiert sich schnell ein neues Problem heraus: Auch die Superhelden der Justice League sind von der Aliens beeinflusst worden und drohen nun die Welt in Schutt und Asche zu legen. Daher lautet der neue Befehl für die Suicide Squad: Tötet die Justice League. Im nächsten Jahr erwartet euch das Action Adventure von Rocksteady Studios für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Das waren die Gaming-Highlights des DC FanDome. Wir werden euch zu den beiden Games auf dem Laufenden halten.