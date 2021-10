Krimi-Fans, aufgepasst! Nachdem Frogwares uns weitere Details zum Setting und ein Release-Datum präsentiert hat, gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen. Wir brauchen Gameplay-Szenen zu Sherlock Holmes Chapter One. Deshalb veröffentlichte die Medienseite IGN vor Kurzem ein Gameplay-Video, in dem wir 15 Minuten Spielzeit erleben dürfen.

In Sherlock Holmes Chapter One schlüpfen wir in die Rolle eines noch jungen Detektivs, der sich gerade dabei ist einen Namen zu machen. Da kommt ihm sein Besuch auf der mediterranen Insel Cordona gerade Recht. Weil sich der Todestag seiner Mutter zum zehnten Mal jährt, beschließt Sherlock gemeinsam mit seinem besten Freund Jonathan die Insel zu bereisen. Dabei geraten die beiden in ein schauriges Mysterium, das sich auf der Insel ereignet hat. Ausgestattet mit der Fähigkeit der Deduktion liegt es nun an Sherlock Holmes Cordona zu untersuchen. Kann er die Geheimnisse der Insel lüften?

Wie die 15 Minuten Gameplay zeigen, erwartet uns mit Sherlock Holmes Chapter One ein stimmungsvolles Action Adventure. Durch den Einsatz verschiedener Rätsel und der Fähigkeit zur Deduktion erwartet uns ein interessanter Titel, auf den sich Spürnasen freuen dürfen.

Gleichzeitig bietet die Open World der Insel Cordona eine Menge Freiraum zur Erkundung. So können sich Hobby-Detektive nicht nur in der Hauptstory, sondern auch in verschiedenen Nebenquests austoben. Sherlock Holmes Chapter One wird am 16. November für PC und Next-Gen-Konsolen veröffentlicht. Auch für die Last-Gen-Konsolen soll eine Version des Spiels erscheinen. Allerdings gibt es für diese Edition noch kein Relese-Datum. Weitere Videos zum Spiel findet ihr in dem folgenden Beitrag von uns. Wer vorbestellen möchte, kann dies auf der offiziellen Website tun.