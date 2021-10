In meiner Kindheit gab es nichts gruseligeres, als am Wochenende auf RLT 2 zu schalten und sich in den Geschichten von Jonathan Frakes ordentlich gruseln zu lassen. Deshalb war die Freude groß, als der deutsche Privatsender eine neue Folge von X-Factor: Das Unfassbare zu Halloween angekündigt hat. Die Freude darüber wurde noch größer, als sich ein Schauspieler der Serie präsentiert hat: Gronkh! Via Twitter teilte er seine Beteiligung an der neuen Folge mit.

In knapp zwei Wochen dürfen sich Fans des Horrors erneut gruseln lassen. Am 31. Oktober ab 9 Uhr morgens könnt ihr euch den ganzen Tag die kultigen Folgen von X-Factor: Das Unfassbare ansehen. Zur Primetime um 20:15 Uhr wird schließlich eine neue Folge ausgestrahlt, bei der sogar Jonathan Frakes selbst die Moderation übernehmen wird. Neben anderen bekannten Personen aus Film und Fernsehen wird auch einer von Deutschlands größten Streamern mit von der Partie sein. Erik Range aka Gronkh wird in einer Geschichte zu sehen sein und seinen Fans das Gruseln lehren.

Hallo, mein Name ist Erik Range und Sie kennen mich als diesen seriösen Herren aus dem Internet.



Aber als die Anfrage kam, ob ich bei einer neuen Folge X-FACTOR: DAS UNFASSBARE mitwirken will, die mit Jonathan Frakes für Halloween gedreht wird, da hab ich mich gefreut wie 12 😀 https://t.co/TNIsnnYqqq — 𝙂𝙍𝙊𝙉𝙆𝙃 (@Gronkh) October 15, 2021

In dem dazugehörigen Thread steckt uns Gronkh mit seiner gewaltigen Vorfreude gerade zu an. Wir drücken ihm die Daumen, dass er eine Autogrammkarte von Jonathan Frakes erhält und markieren uns Halloween schonmal dick im Kalender. Wie werdet ihr die schaurigste Nacht des Jahres verbringen? Teilt es uns mit! Wenn ihr mehr Lust auf Horror habt, dann seht euch doch unseren Beitrag zu dem kommenden Teil von Layers of Fear an!