Am gestrigen Nachmittag stellte Entwickler Frogwares einen neuen Gameplay-Trailer zu Sherlock Holmes Chapter One vor. Dieser dient zugleich als Deep Dive-Video und gibt uns neue Aufschlüsse über das kommende Mystery Adventure.

Zehn Jahre sind vergangen seitdem Sherlock Holmes‘ Mutter verstorben ist. Doch Sherlock ist sich sicher, dass etwas faul an ihrem Tod ist. Deshalb reist er gemeinsam mit seinem besten Freund Jonathan zu der mediterranen Insel Cordona. Auf diesem Eiland verbrachte Sherlock gemeinsam mit seinem Bruder Mycroft einen Teil seiner Kindheit und auch die Mutter der beiden Genies liegt dort begraben. In Sherlock Holmes Chapter One erleben wir einen noch jungen, teils recht unbeholfenen Detektiv, der verschiedene Strategien einsetzen muss, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Der neue Deep Dive-Trailer zu Sherlock Holmes Chapter One offenbart uns die verschiedenen Fertigkeiten des noch jungen Meisterdetektivs. Wie das Videomaterial nochmals zeigt, nutzt der junge Holmes vor allem die Mittel der Deduktion, um seinen Fall aufzuklären. Allerdings lockt ihn seine Unerfahrenheit manchmal auf die falsche Fährte. Welche Folgen das für den weiteren Verlauf der Geschichte mit sich bringt, ist allein Sherlocks Problem.

Von Fehltritten und Gerechtigkeit

Doch der gewiefte Sherlock Holmes hat noch einige Asse mehr im Ärmel. Die Veränderungen seines Aussehens erlauben ihm mit verschiedenen Personen in Kontakt zu treten, die sonst vielleicht nie mit ihm gesprochen hätten. Dies erlaubt ihn an ausgewählte Informationen zu gelangen und so weitere Beweise zu sammeln. Diese Beweise hält Sherlock in seinem Gedächtnispalast fest, eine Art von mentalem Whiteboard, das es ihm gestattet die unterschiedlichen Indizien miteinander zu kombinieren. Auch bei dem Zusammenfügen dieser Beweis-Puzzleteile können dem angehenden Meisterdetektiv eine Fehler erlauben, sodass er auf falsche Schlussfolgerungen kommen kann. Wie gravierend das sein kann, hängt von der jeweiligen Situation ab.

Zu guter Letzt sollten wir noch auf die Unterschiede von Wahrheit und Gerechtigkeit bei Sherlock Holmes Chapter One eingehen. Nicht immer gehen diese beide Tugenden Hand in Hand, weshalb Sherlock sich oft in moralischen Dilemmata wiederfinden wird. In verschiedenen Situationen wird er sich entscheiden müssen, ob er Gnade vor Recht ergehen lässt und den „Schuldigen“ noch einmal davon kommen lässt.

Sherlock und sein bester Freund Jonathan

Am 16. November erscheint Sherlock Holmes Chapter One für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Versionen für die Last-Gen-Konsolen erscheinen. Weitere Informationen zum Gameplay teilen wir mit euch in diesem Beitrag. Wenn ihr Vorbestellungen abgeben möchtet, könnt ihr das auf der offiziellen Website tun.