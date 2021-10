Nachdem 343 Industries in den vergangenen Wochen weitere Einblicke in den Shooter gewährt hatte, veröffentlichte das Entwicklerstudio gestern einen Trailer zur Kampagne von Halo Infinite. In dem Story-Trailer erfahren wir mehr zum Setting des neuen Teils und werfen einen Blick auf eine unbekannte Welt.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Kampagne von Halo Infinite startet an einem düsteren Punkt. Denn die Verbannten haben sich gegen die Streitkräfte der UNSC durchgesetzt. Gleichzeitig haben sie Kontrolle über Zeta Halo erlangt. Die Menschheit steht an ihrem Abgrund. In dieser dunklen Stunde kehrt Spartan-117, der Master Chief zurück. Allerdings ist er von der KI Cortana getrennt und muss sich deshalb allein auf eine gefährliche Reise zu mysteriösen Orten begeben. Dort sucht er nach einer neuen KI, Codename Die Waffe, um das Blatt doch noch zu wenden.

Die bisher größte Kampagne der Halo-Reihe bietet euch eine Menge Freiheiten in einer offenen Welt. Angeschlossen an die Ereignisse von Halo 5 muss der Master Chief in Halo Infinite herausfinden, was mit Cortana passiert ist. Während ihr dieser Frage und dem Mysterium dahinter nachgeht, erkundet er die lebensbedrohliche Welt von Halo Zeta. Gleichzeitig warten die Verbannten in ihren Basen nur darauf eine saftige Abreibung von unserem Helden zu erhalten.

In Halo Infinite erwarten euch herausfordernde Schlachten, in denen ihr wie gewohnt allen Widrigkeiten zu Trotz ordentlich abräumt. Am 8. Dezember erscheint Halo Infinite für PC, Xbox und dem Xbox Cloud-Gaming. Außerdem wird der Shooter vom Tag 1 an im Xbox Game Pass enthalten sein. In einem weiteren Beitrag findet ihr Infos zum Multiplayer.