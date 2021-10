Bereits im Sommer bestätigten Microids und Oddworld Inhabitants, dass Oddworld: Soulstorm für die Xbox-Konsolen erscheinen wird. Am gestrigen Abend verkündete man nun endlich das offizielle Release-Datum. Damit einhergehend wurde der Startschuss für die Vorbestellungen getätigt.

Der 2,9D-Plattformer Oddworld: Soulstorm ist bereits seit 6. April für die PlayStation erhältlich. Jetzt wird es an der Zeit, dass auch Gamer an der Xbox an der Revolution teilnehmen können. Daher gab man nun das offizielle Release-Datum von Oddworld: Soulstorm bekannt. Ab dem 30. November 2021 ist der Titel über die offizielle Website endlich erhältlich.

In Oddworld: Soulstorm schlüpft ihr in die Rolle des Mudokons Abe. Der Revolutionsführer wider Willen stellt sich gegen das Magog-Kartell und befreit seine Artgenossen von deren Peinigern. Jedoch liegt es an der Raffinesse des Spielers wie viele Mudokons wirklich befreit werden können. Denn je mehr Mudokons er befreit, desto mehr Quarma erhält Abe. Wenn Abe möglichst viel Quarma (Karma) sammelt, kann er positive Enden seiner Geschichte freischalten.

Darüber hinaus geht es bei Oddworld: Soulstorm auch ums Looten. Wenn ihr Schränke nach nützlichen Gegenständen untersucht, könnt ihr verschiedene Waffen zusammenbauen, die ihr für eure weitere Mission nutzen könnt. Falls ihr mehr zum Gameplay erfahren möchtet, haben wir da einen Beitrag für euch.