Befleckte, erhebt euch! Am Donnerstag (also morgen) könnt ihr neue Gameplay-Szenen zu Elden Ring bestaunen. Entwickler FromSoftware hat ein viertelstündiges Gameplay-Video angekündigt, das am Nachmittag gezeigt werden soll.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nachdem FromSoftware Mitte Oktober die Release-Verschiebung des kommenden Fantasy-RPGs Elden Ring bekannt gegeben hatte, gibt es nun endlich gute Neuigkeiten. Denn über die Social Media-Kanäle gibt der Entwickler bekannt, dass man am Donnerstagnachmittag ein viertelstündiges Gameplay-Video enthüllen werde. Wer bei der Veröffentlichung live dabei sein möchte, sollte sich um 15 Uhr auf YouTube oder Twitch einfinden.

Das Fanatsy-RPG Elden Ring stammt von den beiden Künstlern Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin. Ersteren kennen wir durch seine Arbeit an der Dark Souls Reihe. Letzterer hat mit seiner Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer Aufsehen erregt, die viele als Serie Game of Thrones kennen. Der Plot hingegen erinnert an die Ereignisse aus Der Herr der Ringe.

Das Zwischenland befindet sich im Krieg. Halbgötter liefern sich blutige Gefechte, um sämtliche Fragmente des Eldenrings zu erhalten und ihre Macht auszubauen. Doch darunter leidet die Welt. Die einst herrliche Ordnung liegt nun in Schutt und Asche. Die goldenen Jahre sind vorüber. Doch ein Held erhebt sich aus dem Stamm, dessen Mitglieder nur noch als Befleckte bekannt sind. Sie kehren zurück in das Zwischenland, um ihren Herrschaftsanspruch als Eldenfürsten endlich wieder einzufordern.

Mit dieser epischen Geschichte und einer riesigen Open World, in der sowohl Abenteuer als auch Gefahren lauern, möchte Elden Ring punkten.

Closed Network Test zu Elden Ring

Ob es überzeugen kann, könnt ihr während dem Closed Network Test für Konsolen erfahren. Interessierte aus Europa können sich auf der entsprechenden Website anmelden und erhalten vom 12. bis zum 15. November eine Chance darauf, die ersten Stunden Elden Ring zu erleben. Während Cross-Gen-Play unterstützt wird, können Befleckte unterschiedlicher Plattformen leider nicht zusammen spielen.

Elden Ring wird am 25. Februar 2022 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr in dem folgenden Beitrag von uns.