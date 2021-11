Gamers, start your engines! Ab heute ist der Xbox-exklusive Renntitel Forza Horizon in seiner fünften Auflage in den Early Access und verspricht schon jetzt eine wilde Fahrt. In Forza Horizon 5 erkundet ihr die offene Welt Mexikos und fahrt seine Straßen mit hunderten von Fahrzeugen ab.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Mit heißen Wüsten, verschneiten Berghängen und sonnigen Traumstränden lockt uns Forza Horizon 5 nach Mexiko. Um euch ein möglichst authentisches Gefühl zu vermitteln arbeiteten die Entwickler von Playground Games eng mit mexikanischen Künstlern und Scriptwritern zusammen. Sogar der Himmel ist originalgetreu mexikanisch. Denn die Entwickler haben über einen längeren Zeitraum den Himmel über Mexiko aufgenommen. So vermittelt schließlich auch das Wetter eine besonders authentische Note.

Der Karrieremodus Expedition lädt euch zu einer beeindruckenden Tour durch die große Karte ein. Während ihr ordentlich Gas gebt, könnt ihr auf interessante Figuren treffen und eurem Adrenalinbedürfnis mit Freuden nachgeben. Die neue KI zum Matchmaking lässt euch online schneller mit weiteren Spielern verbinden. So kommt ihr schneller auf den Asphalt und seid bereit für die nächste Herausforderung.

Wer die Premium Edition vorbestellt hat, kann heute schon mit dem rasanten Vergnügen loslegen. Alle anderen müssen bis zum Release am 9. November warten. Immerhin wird Forza Horizon 5 vom Tag Eins im Xbox Game Pass erhältlich sein. Sowohl Gamer am PC als auch an der Xbox können loslegen. Habt ihr Lust auf mehr adrenalingeladene Action? Dann schaut doch mal in Riders Republic rein.