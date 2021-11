Frogwares hat den Countdown zu Sherlock Holmes Chapter One gestartet. Mit einem Trailer, der Aufschluss über den Prolog des Spiels gibt, hat das Entwicklerstudio den Endspurt zum Release eingeläutet. Die neuen Gameplay-Szenen zeigen den pfiffigen, eloquenten und schlagfertigen Sherlock voll in seinem Element.

Der berühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist nicht nur für seine Scharfsinnigkeit bekannt. Auch sein „gesundes“ Selbstbewusstsein tritt gern in Form von ausdrucksstarken Monologen in Erscheinung. Dabei darf natürlich auch eine gute Prise Ironie nicht fehlten. All dies zeigt der neue Prolog-Trailer zu Sherlock Holmes Chapter One.

Kehrt mit einem jungen Sherlock Holmes zu der Insel seiner Kindheit zurück und enträtselt mit ihm gemeinsam das Mysterium um den Tod seiner Mutter. Wendet dabei die Gabe der Deduktion an, um Beweise für euren Fall zu sammeln. Darüber hinaus bietet Sherlock Holmes Chapter One die offene Welt einer mediterranen Insel sowie tiefe Einblicke in die Psyche des bald berühmten Detektivs.



Sherlock und sein bester Freund Jonathan



Wer am heutigen Abend noch nichts vorhat, sollte auf der Steam-Seite des Detektiv-Adventures vorbei schauen. Dort veranstalten die Entwickler um 20 Uhr ein halbstündiges Gameplay-Event. Wir haben jetzt schon ein paar Gameplay-Szenen für euch. Sherlock Holmes Chapter One wird am 16. November für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Ein Release für die Next-Gen-Konsolen ist für einen späteren Zeitpunkt angesetzt. Vorbestellungen werden auf der offiziellen Website entgegen genommen.