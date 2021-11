Kurz vor dem Wochenende verkündete Ubisoft endlich einen Release-Termin von Rainbow Six Extraction. Damit einhergehend veröffentlichte man am Wochenende einige Videos und Neuigkeiten rund um den kommenden Koop-Shooter.

Der Chimera-Parasit aus Rainbow Six Siege hat sich in den USA ausgebreitet. Insgesamt 12 Eindämmungszonen sind zu einem Brutplatz dieses Parasiten und seiner Weiterentwicklung, den Archaeen, geworden. Jeder Brutplatz stellt euch vor neue Herausforderungen, die ständig neue Taktiken und Umdenken benötigen.

Als Operatoren von REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team) ist es eure Aufgabe mehr über diese Monster herauszufinden und sie gleichzeitig zu eliminieren. Ein neuer Trailer macht euch mit dieser Bedrohung in Rainbow Six Extraction vertraut:

Die Operatoren von Extraction

Um gegen alle Situationen des Spiels gewappnet zu sein, stellt euch Rainbow Six Extraction eine Palette aus 18 Operatoren zur Seite. Jeder von ihnen besitzt unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr im weiteren Spielverlauf verfeinern könnt. Mit jeder neuen Stufe schaltet ihr nicht nur allgemeine Perks wie schnelleres Nachladen frei, sondern levelt auch die individuellen Fähigkeiten der Operatoren. Darauf geht ein neuer Trailer ebenfalls ein. Weitere Details zu den Operatoren haben wir in einem weiteren Beitrag für euch.

Außerdem kommen die Entwickler noch auf die Post-Launch-Pläne von Rainbow Six Extraction zu sprechen. Dabei erwähnen sie, dass sämtliche Post-Launch-Inhalte der Community kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Dazu gehört zum Beispiel auch das Malstrom-Protokoll, ein herausfordernder Endgame-Modus, der sich vor allem erfahrene Spieler richtet. Der wöchentliche Herausforderungsmodus bietet mehrstufige Ränge, in denen sich Elite-Operatoren messen können. Wer seinen Operator vollständig aufgelevelt hat, kann an dem Modus teilnehmen und nette Belohnungen einheimsen. Das und vieles mehr stellt euch Ubisoft in einem weiteren Video vor.

Zu guter Letzt stellt Ubisoft den Buddy Pass für Rainbow Six Extraction vor. Durch dieses neue Feature könnt ihr 14 Tage kostenlos mit bis zu zwei Freunden spielen, die den Shooter nicht besitzen. Wenn ihr diesen Pass ebenfalls nutzen möchtet, müssen eure beiden Freunde einige Teilnahmebedingungen erfüllen:

Alle Konsolen-Gamer benötigen einen PS Plus- oder Xbox Live Gold-Zugang

Eure Buddies müssen die Testversion von Rainbow Six Extraction besitzen

Weitere Details dazu findet ihr in dem offiziellen FAQ und auf weiteren Produktseite.

Rainbow Six Extraction erscheint am 20. Januar 2022 für PC, Xbox, Stadia und PlayStation. Vorbestellungen können ab dem 17. November getätigt werden.