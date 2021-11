Sloclap melden sich mit neuen Informationen zu dem heißerwarteten Martial Arts-Titel Sifu wieder. Gleich drei neue Videos präsentiert uns der Entwickler und enthüllt in einem sogar ein neues Release-Datum.

Der von Rache getriebene Protagonist von Sifu macht sich auf, um die Mörder seiner Familie ausfindig zu machen. Diese lauern in verschiedenen Teilen der Stadt und warten mit ihren Handlangern auf die Ankunft unseres Helden. Ihre Überzahl müsst ihr mit eurer Expertise in Kongfu ausgleichen. Schickt eure Gegner mit treffsicheren Kombis auf den Boden und vernichtet sie mit einem kraftvollen Takedown. Verschafft euch einen weiteren Vorteil, indem ihr eure Umgebung in den Kampf mit einbezieht. Werft mit Stühlen, treten Tische oder setzt Baseballschläger ein, um eure Gegner in Schach zu halten.

Doch von Zeit zu Zeit werden eure Gegner euch in die Knie zwingen. Wenn ihr strebt, könnt ihr Erfahrungspunkte einsetzen und so euer Wissen verfeinern. Doch aufgepasst! Mit jedem Tod altert ihr etwas mehr. Seid ihr irgendwann zu alt geworden, endet euer Rachefeldzug – egal, ob ihr die Mörder geschnappt habt oder nicht.

Um an diese Übeltäter ranzukommen, stellt euch Sifu das Detective Board zur Seite. Hier könnt ihr alle gesammelten Informationen zu euren fünf Zielen festhalten und so auf der Spur bleiben, wenn ihr einmal mehr aus dem Leben scheidet. So könnt ihr ebenfalls an geheime Waffen und Abkürzungen gelangen.

Zu guter Letzt gibt Sloclap das neue Erscheinungsdatum von Sifu bekannt. Am 8. Februar 2022 erscheint der Martial Arts-Titel für PlayStation 4|5 und PC. Habt ihr die Ausdauer, um euch dem lebenslangen Prozess des Kongfu zu stellen? Findet es selbst heraus und schaut euch an, wie der Kampf vom Real Life auf den Bildschirm übertragen wird!