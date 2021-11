Im Sommer diesen Jahres er das packende Indie-Game Twelve Minutes für PC und Xbox (inklusive Xbox Game Pass). Jetzt gibt Publisher Annapurna Interactive bekannt, dass der Zeitschleifen-Thriller ebenfalls für die PlayStation und Switch erscheinen wird. Zu diesem Anlass veröffentlichte man ein neuer Trailer.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nach einem langen Tag freut ihr euch auf einen entspannten Abend in eurer Wohnung mit eurer Ehefrau. Doch plötzlich steht die Polizei in eurer Tür und verschafft sich ziemlich rabiat Zutritt zu eurem Heim. Während eure Frau gefesselt am Boden liegt, werdet ihr auf brutale Weise ermordet. Plötzlich steht ihr wieder vor eurer Tür und ihr müsst feststellen, in einer zwölfminütigen Zeitschleife gefangen zu sein. Nutzt euer Wissen über die kommenden Twelve Minutes und brecht endlich aus dieser Schleife aus.

Erlebt in Twelve Minutes eine spektakuläre Synchron-Performance der renommierten Schauspieler Willem Dafoe, Daisy Ridley und Jams McAvoy, während ihr allmählich die Mysterien des Spiels aufzudecken beginnt. Orientiert an packenden Filmen wie The Shining, Das Fenster zum Hof und Memento verschafft euch dieses Spiel nicht nur ein schauriges Mystery-Adventure. Es wird auch eine Menge Zeit zum Knobeln geben.

Twelve Minutes wird am 7. Dezember für PlayStation und Nintendo Switch erscheinen. Weitere Details dazu erhaltet ihr auf der offiziellen Website. Mehr zum Gruseln haben wir in der folgenden Meldung für euch.