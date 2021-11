Vor genau einer Woche hat GIANTS Software den Landwirtschafts-Simulator 22 veröffentlicht. Vom Release an erfreut sich der Simulator einer so großen Beliebtheit, dass er die Steam-Charts der Woche 47 sogar im Sturm erobert hat. Damit zieht der Titel an dem Online-Shooter Battlefield 2042 vorbei. Das geht aus den Zahlen von SteamDB hervor.

Die einen ballern gern im Multiplayer auf ihre Gegner ein, die anderen fahren entspannt auf ihrem Traktor durch ihren Bauernhof. Battlefield 2042 und der Landwirtschafts-Simulator 22 sind in einer Differenz von wenigen Tagen auf dem Gaming-Markt erschienen und haben sich bereits an die Spitze der Steam-Charts positioniert. Dabei könnte man eigentlich erwarten, dass DICE mit dem neuen Battlefield-Titel die Massen für sich gewinnen kann. Doch das Gegenteil ist der Fall. GIANTS Software und der Farming-Sim ziehen die meisten Zuschauerzahlen an. Es folgt eine detailliertere Erklärung.

Was den All-Time Peak angeht, unterscheiden sich die beiden Titel nur unwesentlich. Während Battlefield 2042 einen Höchstwert von 105.397 Spielern erzielen konnte, erreichte der Landwirtschafts-Simulator 22 105.636 Spieler. Doch die Werte der letzten 24 Stunden zeichnen bereits ein deutlicheres Bild ab: 94.744 Spieler haben sich auf ihren Bauernhöfen getummelt, aber „nur“ 52.524 No-Pats-Soldaten sind in den Krieg gezogen. Zur aktuellen Stunde sieht es allerdings anders aus. Hier liegt Battlefield 2042 mit 21,998 Spielern vor dem Landwirtschafts-Simulator 22 mit 17,803 Spielern.

Zu erklären ist dieses Phänomen mit jeweiligen Bewertungen der beiden Titel. Seit dem Release ist die Community von Battlefield 2042 größtenteils unzufrieden mit dem Shooter. Das liegt vor allem an einer immensen Menge von Bugs (wir berichteten) Im Gegensatz dazu sind die Fans vom Landwirtschafts-Simulator 22 zum Großteil begeistert. Mehr zu dem neuen Teil der Reihe findet ihr hier.