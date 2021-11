Kaum zu glauben, aber am 10. Dezember 2001 erschien Der Herr der Ringe: Die Gefährten in den Kinos. Wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein Fan von Mittelerde war, wurde es mit dieser hoch prämierten Trilogie. Drehort dieses gewaltigen Fantasy-Epos war der Inselstaat Neuseeland. 20 Jahre nach der Prämiere „pilgern“ immer noch Fans an die Schauplätze aus den Filmen und schwelgen in einem Stück Literatur- und Filmgeschichte. Aus diesem Grund hat Tourism New Zealand ein Video veröffentlicht, in dem es die schönsten Orte der Trilogie vorstellt.

Egal ob man im Fantasy-Genre bewandert ist oder nicht – den Namen Frodo Beutlin haben die meisten schonmal gehört. Viele sind mit den Sagenepos um den Kontinent Mittelerde bestens vertraut und besuchen immer noch gern die realen Schauplätze der erfolgreichen Verfilmungen von Peter Jackson. Die neuseeländische Touristenwebsite Tourism Zealand betrachtet diese Ortschaften nun aus einer neuen Perspektive. Herr der Ringe-Fans, macht euch auf einen Gänsehautfaktor befasst.

In dem Video lernt das Filmset Hobbingen, Moria (Nelson-Tasman), den Schicksalsberg (Ruapehu) und den Fangorn Wald (Fiordland) von einer neuen Perspektive kennen. Dabei wird schnell klar, dass man zu dieser atemberaubenden Landschaft fast keine Technologie hinzufügen musste. Sie weiß einen auch so in den Bann zu schlagen.

Die Regionen von Mittelerde in unserer Welt

Der Fiordland-Nationalpark gilt als eines der wichtigsten Natursymbole Neuseelands und ist sogar UNESCO-Weltnaturerbe. Im Gegensatz dazu erscheint die vulkanische Atmosphäre des Tongariro National Parks mit dem Mount Ruapehu als ganz schön trostlos. Passend, um einen Ring in den Flammen des Schicksalsberges zu werfen. Die Nelson-Tasman-Region beeindruckt vor allem mit dem Kahurangi-Nationalpark, in dem sich Mount Olympus und Mount Owen befinden. Geübte Augen erkennen hier einige Szenen aus Moria wieder. Zu guter Letzt sollten wir noch auf die Stadt Matamata zu sprechen kommen, die sich in der Region Waikato befinden. In den umliegenden, idyllischen Farmländern der Stadt befindet sich das Filmset zu Hobbingen. Was euch an diesem längst nicht still gelegten Filmset alles erwartet, erfahrt ihr hier.

Ein erstes Bild von der Herr der Ringe Serie

Kurz vor dem 21. Geburtstag der Filmtrilogie soll die Herr der Ringe Serie von Amazon erscheinen. Was sich dahinter verbirgt, teilen wir euch in einem weiteren Beitrag mit.