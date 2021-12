Nachdem wir gestern über den Soundtrack von Starfield gesprochen haben, starten wir heute mit den Entwicklervideos zu dem SciFi-Game. In The Endless Pursuit geht es um das ständige Wachsen von in-Game-Welten und wie generische Videospiele zu unseren Spielen werden.

In dem Entwicklervideo sprechen Bethesda Art Director Matt Carofano, Studio Director Angela Browder und Game Director Todd Howard über die Emotionen, die beim Spielen eine wichtige Rolle spielen. Bei der Entwicklung eines Spiels sei es wichtig sich weiterentwickeln, während man seinen Wurzeln gleichzeitig treu bleibe. Das zeigen die drei in ihrem Gespräch über Skyrim und wie sich Bethesda verändert hat, um Starfield zu produzieren.

Weiterhin sprechen die drei Entwickler darüber, wie die Erkundung im Zentrum der Bethesda-Spielen stehen. Dafür gibt das Setting für Starfield mehr als genug… Raum. Das Weltall bietet schließlich die ultimative Erkundungslandschaft für alle mutigen Reisenden. Dabei möchte man ebenfalls einen neuen Weg beschreiten. Während die Elder Scrolls-Reihe einen epischen Fantasy-Mythos erzählt, möchte man mit Starfield eine „geerdete“, realistische Geschichte erzählen.

Trotzdem werde man sich an vertrauten Gameplay-Mechanismen orientieren, wie der First Person oder der detaillierten Interaktion der Welt. Spieler sollen an einem beliebigen Ort der Karte stehen und beobachten können, wie sich der Tag zur Nacht wandelt.

Starfield wird voraussichtlich am 11. November 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S. Darüber hinaus wird der SciFi-Titel von Anfang an im Xbox Game Pass erhalten sein.