Am 8. Dezember beginnt die erste Saison von Call of Duty: Vanguard. Euch erwartet eine pazifische Insel gespickt mit verschiedenen Locations und Waffen im Stil des neusten Teils der CoD-Reihe. Außerdem geht an diesem Tag Ricochet Anti-Cheat bei Warzone online.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Allen Besitzern von Call of Duty: Vanguard steht die neue Map Caldera exklusiv am 8. Dezember zur Verfügung. Am 9. Dezember können auch alle anderen die neuen Schauplätze begutachten und in die tropische Insel für sich erobern. Für Warzone-Spieler ist die neue Gegend unter Rebirth Island zu finden. Auf dem neuen Schauplatz erwarten euch insgesamt 15 neue Maps, die im Call of Duty Blog genauer vorgestellt werden.

Ausgestattet seid ihr mit insgesamt 38 Standardwaffen aus Call of Duty: Vanguard sowie zwei kostenlosen Waffen des Battle Pass der Season 1. Mit über einem Dutzend neuer Operatoren könnt ihr euer Gameplay verfeinern. Außerdem habt ihr nun die Möglichkeit eure Feinde mit Luftkämpfen zu besiegen. Oder ihr schnappt euch die neue Luftabwehrausrüstung und holt feindliche Flugzeugte vom Himmel.

Neue Features auf Warzone

Auch Warzone erhält neue Features für frischen Wind im Gameplay. Darin enthalten sind der Gulag, neue Ausrüstungen sowie Feldausrüstungen und Gasmasken sowie explosive Kartuschen. Flache Gewässer verleihen euch die Effekte von Kaltblütig und neue Events versetzen euch ins Jagdfeeling.

Zu guter Letzt wird auf auf Warzone Ricochet Anti-Cheat (wir berichteten) hochgeladen. Dieser neu entwickelte Kernel-Treiber wird mit dem neuen Update für alle PC-Spieler vorausgesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll ebenfalls die Integration in Call of Duty: Vanguard erfolgen.