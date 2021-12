Everspace 2 ist bereits seit über einem Jahr im Early Release. Doch wird der Entwickler Rockfish Games die Spielerschaft weiterhin bis zum Release 2023 mit neuen Updates und Inhalten versorgen. Dies verrät nun eine neu vorgestellte Roadmap. Worauf können wir also in einem der best aussehendsten deutschen Spiele der nächsten Jahre freuen? Und wird Everspace 2 mit dem ebenfalls im Weltraum angesiedelten, vor kurzem erschienenen, Arcade-Space-Shooter Chorus mithalten können?

Das erwartet uns alles 2022 in Everspace 2

Der Teaser-Trailer gibt uns einen ersten In-Game Eindruck der kommenden Updates

Mit dem fürs Frühjahr geplanten Update kommt eine dritte leichte Kämpfer-Unterklasse, verbessertes Crafting, Handel und das Sammeln bzw. die Verarbeitung von Ressourcen, neue Ausrüstung, neue Story-Inhalte, neue Perks und weitere Herausforderungen hinzu. Also alles was man in einem arcadigen Space-Rollenspiel-Shooter braucht. Dieses Update wird auch UI- und Textunterstützung für die Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch beinhalten, um die internationale Everspace 2-Community ebenfalls abzuholen. Ein guter Schritt in Richtung Inklusivität und accessibility im Gaming!

In Everspace 2 steuern wir unser eigenes, in vielen Bereichen konfigurierbares Kampfraumschiff. Dadurch, dass es mehrere „Klassen“, Waffen und Upgrades für die Weltraumgefährte gibt, ist das Spiel sehr Rollenspiellastig

Im Sommer erscheint dann das bisher größte Update für Everspace 2, in dem wir uns in das riesige Sternensystem Drake begeben. In den neuen Gebieten kämpfen drei gegnerische Fraktionen um die Vorherrschaft über die reichen Ressourcen des Drake Systems voller Extreme. Die Piloten und Pilotinnen müssen sich nicht nur unauffällig verhalten, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, sondern auch höllisch aufpassen, nicht Opfer der rauen Umgebung zu werden. So müssen beispielsweise Lava-Geysire auf dem Planeten Mota vermieden und der Wasserdruck im Augen behalten werden beim Tauchen nach Unterwasserschätze auf dem Wasserplaneten Gilbert.

Die offizielle Roadmap der Entwickler gewährt uns einen Einblick in kommende Inhalte. Und davon gibt es reichlich!

Mit dem Herbst-Update erscheinen dann auch Teile der Endgame-Inhalte für Everspace 2. Wagemutige können die Ancient Rifts erkunden, wo sie sich auf der Jagd nach legendärer Ausrüstung ganz neuen Herausforderungen stellen müssen. Diese Rifts bieten besondere Belohnungen für hochriskante Missionen – diese Spielmechanik ist aus beliebten Looter-Titeln bekannt und nimmt im Weltraum eine interessante Wendung.