Bis zum Realease von Diablo 4 ist es noch lange hin, umso erfreulicher ist aber, dass Diablo 3 weiter mit Inhalten und Updates versorgt wird. Nun startet die Season 25 und bringt allerhand Neues. Seit dem 10. Dezember könnt ihr euch wieder ins Gemetzel im magischen Reich Sanktuario stürzen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Was bringt die neue Season für Diablo 3?

Mit der neuen Season wird Diablo 3 gleichzeitig auf die Version 2.7.2 aufgestuft. Dies bringt natürlich auch allerhand Performance- unnd Balancing Änderungen, die ihr im Detail den Patchnotes entnehmen könnt. Die spannendste Neuerung ist aber das Thema damit die neue Mechanik von Diablo 3 Season 25. Die Seelensplitter. Seelensplitter sind versprengte Teile der Seelensteine, die in der Diablo-Welt dazu dienen, Seelen mächtiger Übel gefangenzuhalten. Sie kamen bereits in früheren Spielen vor und finden nun ihren Weg als Upgrade-Items in die Hände der Spieler. So könnt ihr überall in der Welt auf die Splitter stoßen, sie aufsammeln und als nützliche Sockel in eure Ausrüstung einsetzen.

Dabei gibt es mehrere Arten von Splitter:

Drei Seelensplitter der Großen Übel , die in eure Helm-Sockel passen

, die in eure Helm-Sockel passen Vier Seelensplitter der Geringen Übel, die in eure Waffen-Sockel passen

Gleichzeitig könnt ihr davon immer nur 2 Seelensplitter ausgerüstet haben. Da sie mächtige Boni bieten, gilt es abzuwägen, welche zu welchem eurer Sets hinzufügt. Durch Aufwerten der Splitter mit dem Verbrauchsmaterial “Funken der Höllenschmiede” schaltet ihr zudem zusätzliche Eigenschaften frei. Das System der Seelensplitter ist also drauf ausgelegt, euch über den ganzen Verlauf der kompletten Season 25 beschäftigt zu halten.

Mehr Ausrüstung und Challenges

Für Diablo Season Veteranen dürfte es nichts neues sein. Natürlich gibt es wieder zahlreiche kosmetische Belohnungen im Laufe der Season 25 zu verdienen. Dieses Mal kehren sogar Objekte aus Season 13 zurück. Ihr könnt euch also für euer neustes schickes Transog-Outfit den Helm und den Schulterschutz des Eroberer-Sets verdienen. Außerdem gibt es den entsprechenden Portraitrahmen und den blutigen Teddybären Blaines Bär als Pet. Diese bekommt ihr für das Abschließen der Saisonreise.

Diese Belohnungen erwarten euch in Diablo 3 Season 25

Diese Starter-Sets erwarten euch in der Saisonreise

Natürlich gibt es zur neuen Season in Diablo 3 auch eine neue kostenlose Saisonreise mit einer Reihe von Aufgaben. Diese sind nach den Kapiteln der Kampagne gegliedert und belohnen euch nach dem erstmaligen Abschließen mit Haedrigs Geschenken. Darin befinden sich mächtige Set-Teile für die Klasse, mit der ihr das Geschenk öffnet. Ihr könnt Haedrigs Geschenke also auch an eure Twink verschicken!

So ergibt sich für das Abschließen der kompletten Saisonreise und dem Öffnen aller Geschenke ein vollständiges Set mit aktivem mächtigen 6er-Set-Bonus.

Diese Sets könnt ihr in Saison 25 aus Haedrigs Geschenken looten: (Links via diablo3.com)